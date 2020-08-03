У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...

Додано: Чет 06 сер, 2020 09:13

2XL написав: Счёт за эвакуатор в несколько км 1600 грн. Счёт за эвакуатор в несколько км 1600 грн.

2XL написав: Если вызвать самостоятельно заплатить придется 400-600 грн. Если вызвать самостоятельно заплатить придется 400-600 грн.

В Киеве эвакуаторы берут оплату по таксометру?Мне в Харькове надо было отвезти машину на ближайшее СТО - заплатил стандартную цену, никто скидки не делал что проехали "несколько км".Цена поездки на такси одной службы так же может отличаться в два раза, просто из-за класса автомобиля. Тут и работа выделенного автомобиля, а не дежурного как при обычном заказе, и вредные условия работы, и эвакуатор наверняка более дорогой за счёт наличия манипулятора. Те что стоят 400-600 обычно просто платформа с лебедкой, но они бесполезны для вытягивания нарушителей плотно стоящих в городе.