В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:30
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:53
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Для уменьшения количества машин, нужно развивать городской транспорт, и щемить автомибилистов, путем удорожания владения машиной в больших городах.
По этому пути идут мегаполисы. И мы тоже к этому прийдем.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:59
Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым???
Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется.
В нормальных странах горизонт планирования подальше. На пост-совке если "бизнес" не вышел на окупаемость к концу второго года -- он разоряется, обычно. ..
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:12
кто вам такую глупость сказал? Деньги собирают люди так или иначе связанные с чиновниками, которые им такую возможность предоставляют. Если не верите, просто попросите документы и проверьте декларацию. Там по записям будет уже все понятно.
я вам уже объяснял, попробую с другой стороны - если есть возможность поставить на платном паркинге и на бесплатном, то естественно те кто успел будут ставить на бесплатном - это вполне нормальное явление. В чем вы видите проблему? Вам не нравится наличие автомобилей у людей или улица является каким-то историческим памятником национального масштаба и устраивать на ней парковку вы считаете неправильным?
Если это обычная улица и автомобиль припаркован аккуратно, я не вижу в этом вообще никакой проблемы.
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