RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У липні «герої парковки»
поповнили бюджет Києва на 1,5...

У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:30

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

  Амвросий написав:А если не мешает, то пусть там паркуется те кто успел - остальные на паркинг. Так это работает в нормальных странах.

В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 06.08.19
Подякував: 221 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:53

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

Для уменьшения количества машин, нужно развивать городской транспорт, и щемить автомибилистов, путем удорожания владения машиной в больших городах.
По этому пути идут мегаполисы. И мы тоже к этому прийдем.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 09.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:59

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А тут замкнутый круг: никто не поедет на платный подземный паркинг, если можно на дороге нашару запарковаться -- соответственно нет смысла строить паркинг.Простой пример из жизни: Ocean Plaza -- дальний паркинг, места есть всегда -- на дороге машины вторым рядом останавливаются -- "мне только на 5 минуточек"..


Замкнутый круг тут есть, но он заключается в том что паркинги не строят, чтобы был повод собирать деньги, а собирают деньги потому что нет паркингов, а машины гдето ставить нужно.

Когда будет паркинг, парковку на улице можно вообще запретить, если она там мешает. А если не мешает, то пусть там паркуется те кто успел - остальные на паркинг. Так это работает в нормальных странах.

Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым???

Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется.

В нормальных странах горизонт планирования подальше. На пост-совке если "бизнес" не вышел на окупаемость к концу второго года -- он разоряется, обычно. ..
_hunter
 
Повідомлень: 2527
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:12

  _hunter написав:Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым???


кто вам такую глупость сказал? Деньги собирают люди так или иначе связанные с чиновниками, которые им такую возможность предоставляют. Если не верите, просто попросите документы и проверьте декларацию. Там по записям будет уже все понятно. :)

  _hunter написав:Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется.


я вам уже объяснял, попробую с другой стороны - если есть возможность поставить на платном паркинге и на бесплатном, то естественно те кто успел будут ставить на бесплатном - это вполне нормальное явление. В чем вы видите проблему? Вам не нравится наличие автомобилей у людей или улица является каким-то историческим памятником национального масштаба и устраивать на ней парковку вы считаете неправильным?

Если это обычная улица и автомобиль припаркован аккуратно, я не вижу в этом вообще никакой проблемы.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 26.02.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, vitaliy_berdinskikh і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У липні істотно зріс ринок вживаних авто: що купували...
R2 » Сер 05 сер, 2020 21:52
2 55
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 09:25
kolodkoviktor
Порушників вагових норм у липні оштрафували майже на 22...
R2 » Сер 05 сер, 2020 11:01
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 11:01
sena_2008atp
У липні Нацбанк "влив" майже півмільярда доларів на...
R2 » Пон 03 сер, 2020 10:27
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 10:27
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.