У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...

Додано: Чет 06 сер, 2020 12:12

_hunter написав: Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым??? Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым???

_hunter написав: Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется. Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется.

кто вам такую глупость сказал? Деньги собирают люди так или иначе связанные с чиновниками, которые им такую возможность предоставляют. Если не верите, просто попросите документы и проверьте декларацию. Там по записям будет уже все понятно.я вам уже объяснял, попробую с другой стороны - если есть возможность поставить на платном паркинге и на бесплатном, то естественно те кто успел будут ставить на бесплатном - это вполне нормальное явление. В чем вы видите проблему? Вам не нравится наличие автомобилей у людей или улица является каким-то историческим памятником национального масштаба и устраивать на ней парковку вы считаете неправильным?Если это обычная улица и автомобиль припаркован аккуратно, я не вижу в этом вообще никакой проблемы.