У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...

Додано: Чет 06 сер, 2020 12:33

vitaliy_berdinskikh написав: В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час. В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.

На некоторых улицах - да бывает платной, но чаще бесплатной. Я не вникал от чего зависит, например в центре Вашингтона на центральных улицах возле исторических мест стоят паркоматы. И периодически ходят проверяющие - смотрят на каком паркомате не оплачено время, а машина стоит. Но на обычных улицах парковка бесплатная. Возле любого молла с супермаркетами огромные площади с бесплатными парковками, возле гостиниц, возле торговых центров - везде множество бесплатных парковочных мест, причем больше половины всегда пустые.Даже на ЖД станциях многоуровневые парковки - люди доезжают от дома до паркинга на ЖД станции, порядка 10-20 км. Оставляют машину и на электричке на скорости 250 км/час едут в тот-же NY. Где пешком и на метро гораздо удобнее на мой взгляд, чем на машине, из-за дикого трафика.Платные дороги всегда дублируются бесплатными, но по бесплатным медленее ехать - на них часто бывают пробки, на платных - широкие скоростные автобаны, где едешь без остановок сотни километров на высокой скорости - дороги чистые, сверху периодически дисплеи с информацией о погоде, предупреждения о гололеде и т.п. Если часто ездишь, выгодно сразу купить абонемент, под стекло вешается транспондер и можно заезжать выезжать на платные дороги в автоматическом режиме. Платная дорога по сути хорошо эконмит время. Но если времени не жалко - можно по бесплатным ехать.Вообще в США довольно непривычно с точки зрения скорости, там когда на трассу выезжаешь приходится постоянно газ в пол давить во время выезда, чтобы успеть встроиться в поток, который движется очень быстро, значительно быстрее чем у нас машины за городом по скоростным трассам.В NY меня таксист как-то вез где-то 150 км/час по городу и выше, аж дух захватывало, хотя там не везде так можно былоГоворили там где-то есть камеры которые фиксируют если превышаешь. Но я их не видел. Часто видел как полиция останавливает тех кто нарушает правила. Полицию там видно очень издалека у них очень яркие мигалки. Но часто полиция и в обычных машинах ездит. Так обычно и ловят нарушителей