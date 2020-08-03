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У липні «герої парковки»
поповнили бюджет Києва на 1,5...

У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:30

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

  Амвросий написав:А если не мешает, то пусть там паркуется те кто успел - остальные на паркинг. Так это работает в нормальных странах.

В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:53

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

Для уменьшения количества машин, нужно развивать городской транспорт, и щемить автомибилистов, путем удорожания владения машиной в больших городах.
По этому пути идут мегаполисы. И мы тоже к этому прийдем.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:59

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А тут замкнутый круг: никто не поедет на платный подземный паркинг, если можно на дороге нашару запарковаться -- соответственно нет смысла строить паркинг.Простой пример из жизни: Ocean Plaza -- дальний паркинг, места есть всегда -- на дороге машины вторым рядом останавливаются -- "мне только на 5 минуточек"..


Замкнутый круг тут есть, но он заключается в том что паркинги не строят, чтобы был повод собирать деньги, а собирают деньги потому что нет паркингов, а машины гдето ставить нужно.

Когда будет паркинг, парковку на улице можно вообще запретить, если она там мешает. А если не мешает, то пусть там паркуется те кто успел - остальные на паркинг. Так это работает в нормальных странах.

Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым???

Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется.

В нормальных странах горизонт планирования подальше. На пост-совке если "бизнес" не вышел на окупаемость к концу второго года -- он разоряется, обычно. ..
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:12

  _hunter написав:Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым???


кто вам такую глупость сказал? Деньги собирают люди так или иначе связанные с чиновниками, которые им такую возможность предоставляют. Если не верите, просто попросите документы и проверьте декларацию. Там по записям будет уже все понятно. :)

  _hunter написав:Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется.


я вам уже объяснял, попробую с другой стороны - если есть возможность поставить на платном паркинге и на бесплатном, то естественно те кто успел будут ставить на бесплатном - это вполне нормальное явление. В чем вы видите проблему? Вам не нравится наличие автомобилей у людей или улица является каким-то историческим памятником национального масштаба и устраивать на ней парковку вы считаете неправильным?

Если это обычная улица и автомобиль припаркован аккуратно, я не вижу в этом вообще никакой проблемы. В Европе, в Израиле, В США - это нормально. Это всегда было нормальным и будет. И от этого никуда не уйти. Машины нужны и их где-то необходимо парковать.

Был бы хорошо развитый качественный общественный транспорт, можно было бы вообще запретить парковку автомобилей в городе. Хотя это неправильно с точки зрения идеалов свободы и прав человека, но можно было бы сделать. Как в Праге например. Но ведь общественный транспорт тоже уничтожен, а то что осталось иначе как скотовозами не назвать. А людям ведь как-то нужно добираться до работы, до магазинов и т.д.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 06 сер, 2020 12:22, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:18

Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..

_hunter написав:
  2XL написав:
eduard_k написав:Лучше напишите какой откат с уплаченных сумм эвакуаторщики заносят в КМДА, чтобы работать в Киеве. Суммы уплаченных штрафов в бюджет покажутся смешными.

Услуги эвакуатора завышены в 3-4 раза.

Так никто же не заставляет пользоваться -- в чем проблема?
Проблема, что эвакуировать должны машины МЕШАЮЩИЕ проезду, а эвакуируют нарушивших правила.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:27

  2XL написав:...должны машины МЕШАЮЩИЕ проезду, а эвакуируют нарушивших правила.

Уже не только.
Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені ... частинами третьою, четвертою, п’ятою та шостою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, порушення правил зупинки чи стоянки на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)), ... цього Кодексу, працівник уповноваженого підрозділу, що забезпечує безпеку дорожнього руху, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, що дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, або транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора.


Там есть много кроме помехи проезду: парковка в полосе МТС, парковка на местах инвалидов и электромобилей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:33

  vitaliy_berdinskikh написав:В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.


На некоторых улицах - да бывает платной, но чаще бесплатной. Я не вникал от чего зависит, например в центре Вашингтона на центральных улицах возле исторических мест стоят паркоматы. И периодически ходят проверяющие - смотрят на каком паркомате не оплачено время, а машина стоит. Но на обычных улицах парковка бесплатная. Возле любого молла с супермаркетами огромные площади с бесплатными парковками, возле гостиниц, возле торговых центров - везде множество бесплатных парковочных мест, причем больше половины всегда пустые.

Даже на ЖД станциях многоуровневые парковки - люди доезжают от дома до паркинга на ЖД станции, порядка 10-20 км. Оставляют машину и на электричке на скорости 250 км/час едут в тот-же NY. Где пешком и на метро гораздо удобнее на мой взгляд, чем на машине, из-за дикого трафика.

Платные дороги всегда дублируются бесплатными, но по бесплатным медленее ехать - на них часто бывают пробки, на платных - широкие скоростные автобаны, где едешь без остановок сотни километров на высокой скорости - дороги чистые, сверху периодически дисплеи с информацией о погоде, предупреждения о гололеде и т.п. Если часто ездишь, выгодно сразу купить абонемент, под стекло вешается транспондер и можно заезжать выезжать на платные дороги в автоматическом режиме. Платная дорога по сути хорошо эконмит время. Но если времени не жалко - можно по бесплатным ехать. :)

Вообще в США довольно непривычно с точки зрения скорости, там когда на трассу выезжаешь приходится постоянно газ в пол давить во время выезда, чтобы успеть встроиться в поток, который движется очень быстро, значительно быстрее чем у нас машины за городом по скоростным трассам. :)

В NY меня таксист как-то вез где-то 150 км/час по городу и выше, аж дух захватывало, хотя там не везде так можно было :D

Говорили там где-то есть камеры которые фиксируют если превышаешь. Но я их не видел. Часто видел как полиция останавливает тех кто нарушает правила. Полицию там видно очень издалека у них очень яркие мигалки. Но часто полиция и в обычных машинах ездит. Так обычно и ловят нарушителей :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 06 сер, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:55

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым???


кто вам такую глупость сказал? Деньги собирают люди так или иначе связанные с чиновниками, которые им такую возможность предоставляют. Если не верите, просто попросите документы и проверьте декларацию. Там по записям будет уже все понятно. :)

Ко "второй половине" вопросов нет -- но я спрашивал почему условный Алиев не строит паркинг (на котором он лопатой будет грести бабло) -- если бабло за штрафы получает условный Аваков. Алиев работает на Авакова?


  Амвросий написав:
  _hunter написав:Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется.


я вам уже объяснял, попробую с другой стороны - если есть возможность поставить на платном паркинге и на бесплатном, то естественно те кто успел будут ставить на бесплатном - это вполне нормальное явление. В чем вы видите проблему? Вам не нравится наличие автомобилей у людей или улица является каким-то историческим памятником национального масштаба и устраивать на ней парковку вы считаете неправильным?

Если это обычная улица и автомобиль припаркован аккуратно, я не вижу в этом вообще никакой проблемы.

И я не зря писал про конкретное место: там ПОТ -- т.е. парковаться по ПДД _вообще_ запрещено. И я не зря писал про парковку вторым рядом -- тоже запрещено, если что. Так что пассаж про "есть возможность поставить и на бесплатном" -- мимо -- нет там такого. Но ставят (ставили).
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:14

  _hunter написав:Ко "второй половине" вопросов нет -- но я спрашивал почему условный Алиев не строит паркинг (на котором он лопатой будет грести бабло) -- если бабло за штрафы получает условный Аваков. Алиев работает на Авакова?


Мне честно говоря всеравно какие у них между собой отношения и кто какой процент от этого "бизнеса" получает. Даже не интересно это знать.

  Амвросий написав:И я не зря писал про конкретное место: там ПОТ -- т.е. парковаться по ПДД _вообще_ запрещено.


а для чего там запретили парковаться, чтобы штрафы собирать? :)

Я так считаю - раз машины стоят и никакой беды от этого не происходит, значит запретили не потому что действительно так было необходимо, а для того чтобы собирать штрафы или чтобы зарезервировать места для "своих".

Если бы там действительно было критичное место, давно бы всех разогнали и никто машины бы не ставил. Когда им нужно они находят способы...
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:19

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.


На некоторых улицах - да бывает платной, но чаще бесплатной. Я не вникал от чего зависит, например в центре Вашингтона на центральных улицах возле исторических мест стоят паркоматы. И периодически ходят проверяющие - смотрят на каком паркомате не оплачено время, а машина стоит. Но на обычных улицах парковка бесплатная. Возле любого молла с супермаркетами огромные площади с бесплатными парковками, возле гостиниц, возле торговых центров - везде множество бесплатных парковочных мест, причем больше половины всегда пустые.

Хорошо в Вашингтоне.
А вот у нас в Кракове так:
Весь центр и прилегающие районы - зона платной парковки. Зона эта периодически расширяется. Под парковку в этих зонах отводят достаточно много мест и используют практически любой клаптик (например, между деревьями на тротуарах). Паркинги ТРЦ в центре тоже платные после 1-1,5 часа. И даже на паркингах небольших супермаркетов на окраинах стоят паркоматы и бесплатно все те же первые 1-1,5 часа. Во дворах шлагбаумы или знаки, запрещающие парковку всем, кроме жильцов.
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