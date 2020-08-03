В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:30
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
В нормальных странах паркинг на дороге платный, причем не смешные 5 грн. в час.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:53
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Для уменьшения количества машин, нужно развивать городской транспорт, и щемить автомибилистов, путем удорожания владения машиной в больших городах.
По этому пути идут мегаполисы. И мы тоже к этому прийдем.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:59
Так "не строят" и "собирают деньги" -- совсем разные (никак не связанные межде собой) люди. Зачем первые дают заработать вторым???
Я уже писал про "машины гдето ставить нужно" -- как пустой паркинг Плазы и забитая дорога необходимостью "собирать деньги" объясняется.
В нормальных странах горизонт планирования подальше. На пост-совке если "бизнес" не вышел на окупаемость к концу второго года -- он разоряется, обычно. ..
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:12
кто вам такую глупость сказал? Деньги собирают люди так или иначе связанные с чиновниками, которые им такую возможность предоставляют. Если не верите, просто попросите документы и проверьте декларацию. Там по записям будет уже все понятно.
я вам уже объяснял, попробую с другой стороны - если есть возможность поставить на платном паркинге и на бесплатном, то естественно те кто успел будут ставить на бесплатном - это вполне нормальное явление. В чем вы видите проблему? Вам не нравится наличие автомобилей у людей или улица является каким-то историческим памятником национального масштаба и устраивать на ней парковку вы считаете неправильным?
Если это обычная улица и автомобиль припаркован аккуратно, я не вижу в этом вообще никакой проблемы. В Европе, в Израиле, В США - это нормально. Это всегда было нормальным и будет. И от этого никуда не уйти. Машины нужны и их где-то необходимо парковать.
Был бы хорошо развитый качественный общественный транспорт, можно было бы вообще запретить парковку автомобилей в городе. Хотя это неправильно с точки зрения идеалов свободы и прав человека, но можно было бы сделать. Как в Праге например. Но ведь общественный транспорт тоже уничтожен, а то что осталось иначе как скотовозами не назвать. А людям ведь как-то нужно добираться до работы, до магазинов и т.д.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 06 сер, 2020 12:22, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:18
Re: У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5..
Проблема, что эвакуировать должны машины МЕШАЮЩИЕ проезду, а эвакуируют нарушивших правила.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:27
Уже не только.
Там есть много кроме помехи проезду: парковка в полосе МТС, парковка на местах инвалидов и электромобилей.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:33
На некоторых улицах - да бывает платной, но чаще бесплатной. Я не вникал от чего зависит, например в центре Вашингтона на центральных улицах возле исторических мест стоят паркоматы. И периодически ходят проверяющие - смотрят на каком паркомате не оплачено время, а машина стоит. Но на обычных улицах парковка бесплатная. Возле любого молла с супермаркетами огромные площади с бесплатными парковками, возле гостиниц, возле торговых центров - везде множество бесплатных парковочных мест, причем больше половины всегда пустые.
Даже на ЖД станциях многоуровневые парковки - люди доезжают от дома до паркинга на ЖД станции, порядка 10-20 км. Оставляют машину и на электричке на скорости 250 км/час едут в тот-же NY. Где пешком и на метро гораздо удобнее на мой взгляд, чем на машине, из-за дикого трафика.
Платные дороги всегда дублируются бесплатными, но по бесплатным медленее ехать - на них часто бывают пробки, на платных - широкие скоростные автобаны, где едешь без остановок сотни километров на высокой скорости - дороги чистые, сверху периодически дисплеи с информацией о погоде, предупреждения о гололеде и т.п. Если часто ездишь, выгодно сразу купить абонемент, под стекло вешается транспондер и можно заезжать выезжать на платные дороги в автоматическом режиме. Платная дорога по сути хорошо эконмит время. Но если времени не жалко - можно по бесплатным ехать.
Вообще в США довольно непривычно с точки зрения скорости, там когда на трассу выезжаешь приходится постоянно газ в пол давить во время выезда, чтобы успеть встроиться в поток, который движется очень быстро, значительно быстрее чем у нас машины за городом по скоростным трассам.
В NY меня таксист как-то вез где-то 150 км/час по городу и выше, аж дух захватывало, хотя там не везде так можно было
Говорили там где-то есть камеры которые фиксируют если превышаешь. Но я их не видел. Часто видел как полиция останавливает тех кто нарушает правила. Полицию там видно очень издалека у них очень яркие мигалки. Но часто полиция и в обычных машинах ездит. Так обычно и ловят нарушителей
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 06 сер, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:55
Ко "второй половине" вопросов нет -- но я спрашивал почему условный Алиев не строит паркинг (на котором он лопатой будет грести бабло) -- если бабло за штрафы получает условный Аваков. Алиев работает на Авакова?
И я не зря писал про конкретное место: там ПОТ -- т.е. парковаться по ПДД _вообще_ запрещено. И я не зря писал про парковку вторым рядом -- тоже запрещено, если что. Так что пассаж про "есть возможность поставить и на бесплатном" -- мимо -- нет там такого. Но ставят (ставили).
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:14
Мне честно говоря всеравно какие у них между собой отношения и кто какой процент от этого "бизнеса" получает. Даже не интересно это знать.
а для чего там запретили парковаться, чтобы штрафы собирать?
Я так считаю - раз машины стоят и никакой беды от этого не происходит, значит запретили не потому что действительно так было необходимо, а для того чтобы собирать штрафы или чтобы зарезервировать места для "своих".
Если бы там действительно было критичное место, давно бы всех разогнали и никто машины бы не ставил. Когда им нужно они находят способы...
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:19
Хорошо в Вашингтоне.
А вот у нас в Кракове так:
Весь центр и прилегающие районы - зона платной парковки. Зона эта периодически расширяется. Под парковку в этих зонах отводят достаточно много мест и используют практически любой клаптик (например, между деревьями на тротуарах). Паркинги ТРЦ в центре тоже платные после 1-1,5 часа. И даже на паркингах небольших супермаркетов на окраинах стоят паркоматы и бесплатно все те же первые 1-1,5 часа. Во дворах шлагбаумы или знаки, запрещающие парковку всем, кроме жильцов.
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