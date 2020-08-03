|
|
|
У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:32
Gastarbaiter написав:
А вот у нас в Кракове так:
Весь центр и прилегающие районы - зона платной парковки. Зона эта периодически расширяется. Под парковку в этих зонах отводят достаточно много мест и используют практически любой клаптик
Да, Европа стала отходить от идеалов свободы и прав человека. Все больше в сторону социализма клонит. Еще и беженцами наводнила себя последнее время. Причем почему-то не из Украины, где хоть какая-то цивилизация была. Зачем так, для меня остается загадкой.
Мне США все-же больше нравится.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2253
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:39
Амвросий написав:
Мне честно говоря всеравно какие у них между собой отношения и кто какой процент от этого "бизнеса" получает. Даже не интересно это знать.
_hunter написав:
Ко "второй половине" вопросов нет -- но я спрашивал почему условный Алиев не строит паркинг (на котором он лопатой будет грести бабло) -- если бабло за штрафы получает условный Аваков. Алиев работает на Авакова?
а для чего там запретили парковаться, чтобы штрафы собирать?
Амвросий написав:
И я не зря писал про конкретное место: там ПОТ -- т.е. парковаться по ПДД _вообще_ запрещено.
Я так считаю - раз машины стоят и никакой беды от этого не происходит, значит запретили не потому что действительно так было необходимо, а для того чтобы собирать штрафы или чтобы зарезервировать места для "своих".Если бы там действительно было критичное место, давно бы всех разогнали и никто машины бы не ставил. Когда им нужно они находят способы...
В смысле??? -- сначала идет заявление "они там все повязаны да друг-друга кормят". На конкретный вопрос как именно и кто с кем повязан идет отмазка "Даже не интересно это знать". Это как вообще???Полоса общественного транспорта
-- ничего не говорит?..
Ага, т.е. постоянные заторы там были не из-за того, что две полосы "пропали"?
Ну так и нашли -- о том, собственно, и речь -- стали эвакуаторами оленей вывозить да делинеаторы поставили на всем протяжении.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2529
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|