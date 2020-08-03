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У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...
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Додано: Чет 06 сер, 2020 13:32
Gastarbaiter написав:
А вот у нас в Кракове так:
Весь центр и прилегающие районы - зона платной парковки. Зона эта периодически расширяется. Под парковку в этих зонах отводят достаточно много мест и используют практически любой клаптик
Да, Европа стала отходить от идеалов свободы и прав человека. Все больше в сторону социализма клонит. Еще и беженцами наводнила себя последнее время. Причем почему-то не из Украины, где хоть какая-то цивилизация была. Зачем так, для меня остается загадкой.
Мне США все-же больше нравится.
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Амвросий
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Додано: Чет 06 сер, 2020 13:39
Амвросий написав:
Мне честно говоря всеравно какие у них между собой отношения и кто какой процент от этого "бизнеса" получает. Даже не интересно это знать.
_hunter написав:
Ко "второй половине" вопросов нет -- но я спрашивал почему условный Алиев не строит паркинг (на котором он лопатой будет грести бабло) -- если бабло за штрафы получает условный Аваков. Алиев работает на Авакова?
а для чего там запретили парковаться, чтобы штрафы собирать?
Амвросий написав:
И я не зря писал про конкретное место: там ПОТ -- т.е. парковаться по ПДД _вообще_ запрещено.
Я так считаю - раз машины стоят и никакой беды от этого не происходит, значит запретили не потому что действительно так было необходимо, а для того чтобы собирать штрафы или чтобы зарезервировать места для "своих".Если бы там действительно было критичное место, давно бы всех разогнали и никто машины бы не ставил. Когда им нужно они находят способы...
В смысле??? -- сначала идет заявление "они там все повязаны да друг-друга кормят". На конкретный вопрос как именно и кто с кем повязан идет отмазка "Даже не интересно это знать". Это как вообще???Полоса общественного транспорта
-- ничего не говорит?..
Ага, т.е. постоянные заторы там были не из-за того, что две полосы "пропали"?
Ну так и нашли -- о том, собственно, и речь -- стали эвакуаторами оленей вывозить да делинеаторы поставили на всем протяжении.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:13
_hunter написав:
В смысле??? -- сначала идет заявление "они там все повязаны да друг-друга кормят".
Вы с этим не согласны?
_hunter написав:Полоса общественного транспорта
-- ничего не говорит?..
Когда кому-то хочется свое финасновое состояние за чужой счет улучшить, могут и полосу общественного транспорта притянуть и сову на глобус натянуть. Чего только не придумает изворотливый ум, чтобы содрать побольше денег с людей.
_hunter написав:
Ага, т.е. постоянные заторы там были не из-за того, что две полосы "пропали"?
Не знаю конкретно за то место, но ситуация везде плюс-минус одинаковая. За желанием "исправить заторы" стоят чьи-то коррупционные интересы. "Исправление заторов" - это только предлог и не более. Вы это сами хорошо понимаете.
_hunter написав:
Ну так и нашли -- о том, собственно, и речь -- стали эвакуаторами оленей вывозить да делинеаторы поставили на всем протяжении.
ну вот и ответ на вопрос зачем это все задумывалось. Теперь ктото "свой" с может заработать на хранении автомобиля на штрафстоянке, на эвакуаторе и еще на вымогательстве - чтобы отдали автомобиль...
Осталось понаблюдать что там будет через год.
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Амвросий
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:34
Амвросий написав:
На некоторых улицах - да бывает платной, но чаще бесплатной.
Разве что где-то на окраине. В центральной части везде платно. Ибо нефиг занимать дорогу своей машиной, не для того дорога сделана.
Gastarbaiter написав:
А вот у нас в Кракове так:
Весь центр и прилегающие районы - зона платной парковки.
Во-во.
Я конечно не эксперт по парковкам во всех странах, но ровно та же ситуация в Великобритании, Австрии.
Конечно бывают исключения когда например парковка для резидентов бесплатна, но и это не всегда и не везде.
Mind the gap.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:39
Амвросий написав: _hunter написав:
В смысле??? -- сначала идет заявление "они там все повязаны да друг-друга кормят".
Вы с этим не согласны?
_hunter написав:Полоса общественного транспорта
-- ничего не говорит?..
Когда кому-то хочется свое финасновое состояние за чужой счет улучшить, могут и полосу общественного транспорта притянуть и сову на глобус натянуть. Чего только не придумает изворотливый ум, чтобы содрать побольше денег с людей.
_hunter написав:
Ага, т.е. постоянные заторы там были не из-за того, что две полосы "пропали"?
Не знаю конкретно за то место, но ситуация везде плюс-минус одинаковая. За желанием "исправить заторы" стоят чьи-то коррупционные интересы. "Исправление заторов" - это только предлог и не более. Вы это сами хорошо понимаете.
_hunter написав:
Ну так и нашли -- о том, собственно, и речь -- стали эвакуаторами оленей вывозить да делинеаторы поставили на всем протяжении.
ну вот и ответ на вопрос зачем это все задумывалось. Теперь ктото "свой" с может заработать на хранении автомобиля на штрафстоянке, на эвакуаторе и еще на вымогательстве - чтобы отдали автомобиль...
Осталось понаблюдать что там будет через год.
>>> Вы с этим не согласны?
Интересный подход -- отвечать только на удобную половину вопроса...
Ответ на вопрос как условный Алиев с условным Аваковом связаны -- будет?
>>> могут и полосу общественного транспорта притянуть и сову на глобус натянуть
Интересная логика: Кличко общественный транспорт запустил для того, чтобы Аваков деньги заработал...
>>> Не знаю конкретно за то место, но ситуация везде плюс-минус одинаковая. За желанием "исправить заторы" стоят чьи-то коррупционные интересы.
А конкретнее можно? -- где/как "коррупционные интересы" были задействованы? -- если уж пример с Оушеном оказался неудобным.
>>> Осталось понаблюдать что там будет через год.
А он уже прошел
-- даже два...
Все хорошо там, изредка вывозят совсем уж диких оленей.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:39
Амвросий написав:
Да, Европа стала отходить от идеалов свободы и прав человека. Все больше в сторону социализма клонит.
Бесплатная парковка на дороге - это как раз и есть социализм. А платная парковка самый что ни на есть капитализм: хочешь занимать место на дороге - оплати за это по тарифу. Именно потому уже в малосоциалистической Польше парковки на дорогах сплошь платные, а в малокапиталистической Украине машины стоят бесплатно даже под знаками запрета остановки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:16
Амвросий написав: Gastarbaiter написав:
А вот у нас в Кракове так:
Весь центр и прилегающие районы - зона платной парковки. Зона эта периодически расширяется. Под парковку в этих зонах отводят достаточно много мест и используют практически любой клаптик
Да, Европа стала отходить от идеалов свободы и прав человека. Все больше в сторону социализма клонит. Еще и беженцами наводнила себя последнее время. Причем почему-то не из Украины, где хоть какая-то цивилизация была. Зачем так, для меня остается загадкой.
Мне США все-же больше нравится.
Свобода и права человека не должны нарушать свободу и права других людей.
Мне не нужна свобода парковаться на переходе. Мне нужно право моего ребенка безопасно перейти дорогу по пути в школу, например.
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