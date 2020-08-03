У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5...

Додано: Чет 06 сер, 2020 14:13

_hunter написав: В смысле??? -- сначала идет заявление "они там все повязаны да друг-друга кормят". В смысле??? -- сначала идет заявление "они там все повязаны да друг-друга кормят".

_hunter написав: Полоса общественного транспорта -- ничего не говорит?.. -- ничего не говорит?..

_hunter написав: Ага, т.е. постоянные заторы там были не из-за того, что две полосы "пропали"? Ага, т.е. постоянные заторы там были не из-за того, что две полосы "пропали"?

_hunter написав: Ну так и нашли -- о том, собственно, и речь -- стали эвакуаторами оленей вывозить да делинеаторы поставили на всем протяжении. Ну так и нашли -- о том, собственно, и речь -- стали эвакуаторами оленей вывозить да делинеаторы поставили на всем протяжении.

Вы с этим не согласны?Когда кому-то хочется свое финасновое состояние за чужой счет улучшить, могут и полосу общественного транспорта притянуть и сову на глобус натянуть. Чего только не придумает изворотливый ум, чтобы содрать побольше денег с людей.Не знаю конкретно за то место, но ситуация везде плюс-минус одинаковая. За желанием "исправить заторы" стоят чьи-то коррупционные интересы. "Исправление заторов" - это только предлог и не более. Вы это сами хорошо понимаете.ну вот и ответ на вопрос зачем это все задумывалось. Теперь ктото "свой" с может заработать на хранении автомобиля на штрафстоянке, на эвакуаторе и еще на вымогательстве - чтобы отдали автомобиль...Осталось понаблюдать что там будет через год.