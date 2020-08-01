Про це повідомляє компанія.
Дивися повний текст «Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 10:46
«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень.
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:46
Почему «Нафтогаз Украины» не купил дешевый газ до "приближения отопительного периода"?
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:49
А должен был? Вопрос, почему нафтогаз не дал потребителям купить подешевле на год вперед, взяв дополнительно гешефт за хранение.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:26
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:38
Gippo
А кто сказал что не купил? В ПГХ уже почти 23 миллиарда кубометров - это сверхрекордные показатели, в прошлом году (тоже рекордном) к началу сезона было 21 с чем-то.
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:13
Уже скупились по дешёвым ценам, но продавать будут по "зимним".
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:47
Удобно быть гос.монополией и доить население при любом удобном случае....
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:50
Да,простой лохотрон без затей.Ну вы же позволяете.Так что никого не виним,а только себя.
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