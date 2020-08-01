RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Нафтогаз» підняв ціну на
газ для населення за серпень

«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:46

«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє компанія.

Дивися повний текст «Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89648
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:46

Почему «Нафтогаз Украины» не купил дешевый газ до "приближения отопительного периода"?
Gippo
 
Повідомлень: 221
З нами з: 20.05.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:49

  Gippo написав:Почему «Нафтогаз Украины» не купил дешевый газ до "приближения отопительного периода"?

А должен был? Вопрос, почему нафтогаз не дал потребителям купить подешевле на год вперед, взяв дополнительно гешефт за хранение.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 19.11.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:26

  Gippo написав:Почему «Нафтогаз Украины» не купил дешевый газ до "приближения отопительного периода"?
Патамучто Нафтогазу очень хочется кушать, патамучто монополия и пипл не возражает. Газ - бизнес президентов. :lol:
finuser382
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 27.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:38

Gippo
А кто сказал что не купил? В ПГХ уже почти 23 миллиарда кубометров - это сверхрекордные показатели, в прошлом году (тоже рекордном) к началу сезона было 21 с чем-то.
panzershreck1921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 28.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:13

  Gippo написав:Почему «Нафтогаз Украины» не купил

http://utg.ua/utg/media/news/2020/07/riven-napovnennya-ukranskix-gazosxovishh-perevishhiv-minulorchnij-maksimum.html
Уже скупились по дешёвым ценам, но продавать будут по "зимним".
PSL
 
Повідомлень: 218
З нами з: 26.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:47

Удобно быть гос.монополией и доить население при любом удобном случае....
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3124
З нами з: 26.03.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:50

  PSL написав:
  Gippo написав:Почему «Нафтогаз Украины» не купил

http://utg.ua/utg/media/news/2020/07/riven-napovnennya-ukranskix-gazosxovishh-perevishhiv-minulorchnij-maksimum.html
Уже скупились по дешёвым ценам, но продавать будут по "зимним".


Да,простой лохотрон без затей.Ну вы же позволяете.Так что никого не виним,а только себя.
Vladik
 
Повідомлень: 39
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення
R2 » Пон 03 сер, 2020 13:32
5 318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 20:07
Всюдиносапхайчик
Курс валют: підсумки липня і прогноз на серпень
R2 » Пон 03 сер, 2020 17:40
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 17:40
iris_d
"Нафтогаз" оприлюднив умови поставок газу населенню за... 1, 2
R2 » П'ят 31 лип, 2020 15:41
12 642
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 сер, 2020 11:08
yalta1965

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16803)
05.08.2020 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.