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«Нафтогаз» підняв ціну на
газ для населення за серпень

«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:20

Опять развели всех наперсточники. 9% накрутили просто потому что очень денег хочется. И никому дела нет. Рынок! Рынок, ты где? Ау-у! Где обещанная альтернатива? Даже не хотят напрягаться, чтобы показать хотя б какого-то даже мифического конкурента. Чума на всех "слуг и всех служанок", на всю власть прошлую и настоящую.
yevgenant
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 01:42

  yevgenant написав:Опять развели всех наперсточники. 9% накрутили просто потому что очень денег хочется. И никому дела нет. Рынок! Рынок, ты где? Ау-у! Где обещанная альтернатива? Даже не хотят напрягаться, чтобы показать хотя б какого-то даже мифического конкурента. Чума на всех "слуг и всех служанок", на всю власть прошлую и настоящую.

Да молча и тупо развели в очередной раз..ладно заплачу но закипаю.да сколько же неучи могут разводить приличных людей.Кстати,по воде плачу больше чем за газ и электрику летом-там уже наподнимались до 25 грн за куб..Это юды,в этом не могу обвинить,пусть недолугих но украинцев кроавчука,кучму,пчеловода,яныка белор..
Короче счета выставляют за обычные потребности до неба :D
пустынники,потом будут верещать про нелюбовь и антисемитизм,когда автомат передерну.
а мне они по х были в школе не различал,но сейчас сами напрашиваются,Ну и вообще мне не нравится что украинцы роются на помойках,мне не нравится когда женщина ,украинка когда выношу бутылки пластик и стекло говорит,а не могли бы вы мне их оставить..Да,конечно говорю,в чем проблемы..плачет..лучше вам не знать..ну помог как мог.
И это,оглянитесь вокруг,может кто то просит помощи,не из дешевых роликов по тв,а так в своем дворе соседи..
А этот рыжий уе..к из нафте нам газа ,меня и вас есть проводник иудеев-нас нищярат..
при определенных обстоятельствах он будет молить своего бога и вспоминать маму еврейскую,которая в америке..
Vladik
 
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