«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень

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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:20
Опять развели всех наперсточники. 9% накрутили просто потому что очень денег хочется. И никому дела нет. Рынок! Рынок, ты где? Ау-у! Где обещанная альтернатива? Даже не хотят напрягаться, чтобы показать хотя б какого-то даже мифического конкурента. Чума на всех "слуг и всех служанок", на всю власть прошлую и настоящую.
Додано: Чет 06 сер, 2020 01:42
Да молча и тупо развели в очередной раз..ладно заплачу но закипаю.да сколько же неучи могут разводить приличных людей.Кстати,по воде плачу больше чем за газ и электрику летом-там уже наподнимались до 25 грн за куб..Это юды,в этом не могу обвинить,пусть недолугих но украинцев кроавчука,кучму,пчеловода,яныка белор..
Короче счета выставляют за обычные потребности до неба
пустынники,потом будут верещать про нелюбовь и антисемитизм,когда автомат передерну.
а мне они по х были в школе не различал,но сейчас сами напрашиваются,Ну и вообще мне не нравится что украинцы роются на помойках,мне не нравится когда женщина ,украинка когда выношу бутылки пластик и стекло говорит,а не могли бы вы мне их оставить..Да,конечно говорю,в чем проблемы..плачет..лучше вам не знать..ну помог как мог.
И это,оглянитесь вокруг,может кто то просит помощи,не из дешевых роликов по тв,а так в своем дворе соседи..
А этот рыжий уе..к из нафте нам газа ,меня и вас есть проводник иудеев-нас нищярат..
при определенных обстоятельствах он будет молить своего бога и вспоминать маму еврейскую,которая в америке..
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