«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення за серпень

Додано: Чет 06 сер, 2020 01:42

yevgenant написав: Опять развели всех наперсточники. 9% накрутили просто потому что очень денег хочется. И никому дела нет. Рынок! Рынок, ты где? Ау-у! Где обещанная альтернатива? Даже не хотят напрягаться, чтобы показать хотя б какого-то даже мифического конкурента. Чума на всех "слуг и всех служанок", на всю власть прошлую и настоящую. Опять развели всех наперсточники. 9% накрутили просто потому что очень денег хочется. И никому дела нет. Рынок! Рынок, ты где? Ау-у! Где обещанная альтернатива? Даже не хотят напрягаться, чтобы показать хотя б какого-то даже мифического конкурента. Чума на всех "слуг и всех служанок", на всю власть прошлую и настоящую.

Да молча и тупо развели в очередной раз..ладно заплачу но закипаю.да сколько же неучи могут разводить приличных людей.Кстати,по воде плачу больше чем за газ и электрику летом-там уже наподнимались до 25 грн за куб..Это юды,в этом не могу обвинить,пусть недолугих но украинцев кроавчука,кучму,пчеловода,яныка белор..Короче счета выставляют за обычные потребности до небапустынники,потом будут верещать про нелюбовь и антисемитизм,когда автомат передерну.а мне они по х были в школе не различал,но сейчас сами напрашиваются,Ну и вообще мне не нравится что украинцы роются на помойках,мне не нравится когда женщина ,украинка когда выношу бутылки пластик и стекло говорит,а не могли бы вы мне их оставить..Да,конечно говорю,в чем проблемы..плачет..лучше вам не знать..ну помог как мог.И это,оглянитесь вокруг,может кто то просит помощи,не из дешевых роликов по тв,а так в своем дворе соседи..А этот рыжий уе..к из нафте нам газа ,меня и вас есть проводник иудеев-нас нищярат..при определенных обстоятельствах он будет молить своего бога и вспоминать маму еврейскую,которая в америке..