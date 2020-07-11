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Північний потік-2: Орендар здатної добудувати газопровід...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія Мєжрєгіонтрубопроводстрой, яка орендує баржу-трубоукладач Фортуна, не бере і не має наміру брати участь в добудові Північного потоку-2.
Дивися повний текст Північний потік-2: Орендар здатної добудувати газопровід баржі відмовився від участі у проекті
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R2
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:20
Да Россия давно уже поняла, хочешь что-то строить - строй САМ оборудование и ни на кого не рассчитывай. Понятно что Россия сама всё прекрасно достроит и немцы никому не позволят ими помыкать.
Интересно, а когда мы это поймём? Похоже никогда.....жаль.
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finuser382
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