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Північний потік-2: Орендар здатної добудувати газопровід...
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія Мєжрєгіонтрубопроводстрой, яка орендує баржу-трубоукладач Фортуна, не бере і не має наміру брати участь в добудові Північного потоку-2.
Дивися повний текст Північний потік-2: Орендар здатної добудувати газопровід баржі відмовився від участі у проекті
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R2
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:20
Да Россия давно уже поняла, хочешь что-то строить - строй САМ оборудование и ни на кого не рассчитывай. Понятно что Россия сама всё прекрасно достроит и немцы никому не позволят ими помыкать.
Интересно, а когда мы это поймём? Похоже никогда.....жаль.
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finuser382
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:55
Нет никаких "проблем со строительством газопровода". Есть желание США и прочих оградить ЕС от будущего "газового оружия" Рашки.
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simku01
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:57
finuser382
Чтобы что-то "строить" надо это десятилетиями развивать. Но если мозги работают только на "отжать у соседей", то что ни строй - выходит "автомат Калашникова"
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simku01
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:13
Запасы газа триллионые ... Но вместо того что бы жить как оае живет дествительно как обезьяна с калашом в сортире
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l4567
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:13
Ввп гдето в 3 раза... Как бывшей колонии рашы с пред д***** презом оч даже не плохо . всеравно если в раши отнять газ и нефть останется обезьяна с автоматом))
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l4567
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