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Північний потік-2: Орендар
здатної добудувати газопровід...

Північний потік-2: Орендар здатної добудувати газопровід...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:20

Північний потік-2: Орендар здатної добудувати газопровід...

Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія Мєжрєгіонтрубопроводстрой, яка орендує баржу-трубоукладач Фортуна, не бере і не має наміру брати участь в добудові Північного потоку-2.

Дивися повний текст Північний потік-2: Орендар здатної добудувати газопровід баржі відмовився від участі у проекті.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:55

Нет никаких "проблем со строительством газопровода". Есть желание США и прочих оградить ЕС от будущего "газового оружия" Рашки.
simku01
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:57

finuser382
Чтобы что-то "строить" надо это десятилетиями развивать. Но если мозги работают только на "отжать у соседей", то что ни строй - выходит "автомат Калашникова"
simku01
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:13

Запасы газа триллионые ... Но вместо того что бы жить как оае живет дествительно как обезьяна с калашом в сортире
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:13

Ввп гдето в 3 раза... Как бывшей колонии рашы с пред д***** презом оч даже не плохо . всеравно если в раши отнять газ и нефть останется обезьяна с автоматом))
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