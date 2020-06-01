Облігації - механізм не найпростіший, але і не найризикованіший.
Дивися повний текст Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта \"гра свічок\"?.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:42
Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта "гра свічок"?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта \"гра свічок\"?.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:03
Такий "аналітик", що не знає навіть, що військовий збір з ОВДП скасували.
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