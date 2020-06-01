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Андрій Гойлов: ОВДП.
Чи варта "гра свічок"?

Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта "гра свічок"?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:42

Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта "гра свічок"?

Пропонуємо до обговорення:
Облігації - механізм не найпростіший, але і не найризикованіший.

Дивися повний текст Андрій Гойлов: ОВДП. Чи варта \"гра свічок\"?.
R2
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Такий "аналітик", що не знає навіть, що військовий збір з ОВДП скасували.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:04

ОВДП дуже вигідно купувати за рахунок коштів, виданих на рефінанс. Задумка була непогана, на жаль, поповнила джентельменський набір схематозника.
svyatoslav_hromyak
 
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