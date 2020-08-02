Енергобренд ДТЕК - YASNO окрім електроенергії та енергоефективних рішень постачатиме природний газ населенню та юридичним клієнтам.
Дивися повний текст ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:47
ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам
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Дивися повний текст ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам.
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:48
Монополист, что тут скажешь? Да понятно, что Ахметов вкусные куски никому отдавать не хочет. Олигархи рулят....увы....Населению нужно готовиться к новым повышениям цен, мы для него первичная пищевая цепочка.
Чтобы корова давала больше молока - её нужно больше и чаще доить.
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