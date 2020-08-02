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ДТЕК Ахметова буде постачати
газ населенню та підприємствам

ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:47

ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам

Пропонуємо до обговорення:
Енергобренд ДТЕК - YASNO окрім електроенергії та енергоефективних рішень постачатиме природний газ населенню та юридичним клієнтам.

Дивися повний текст ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:48

Монополист, что тут скажешь? Да понятно, что Ахметов вкусные куски никому отдавать не хочет. Олигархи рулят....увы....Населению нужно готовиться к новым повышениям цен, мы для него первичная пищевая цепочка.
Чтобы корова давала больше молока - её нужно больше и чаще доить.
finuser382
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