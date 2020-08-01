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У Мінфіні розповіли, скільки витратили на боротьбу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:54
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів заявляє, що в липні було використано 1,3 млрд гривень бюджетних коштів на придбання товарів і послуг для боротьби з коронавірусною інфекцією, яка встановлює нові антирекорди по захворюваності в Україні.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, скільки витратили на боротьбу з коронавірусом у липні
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:54
Правительство заявило что деньги в Фонде борьбы с коронавирусом закончились. Из 65 млд грн выделенных в фонд только 24 млд пошло медикам. А 2-ая волна ещё и не началась.
Где деньги,Зин? И кто за это сядет? А в ответ тишина......
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