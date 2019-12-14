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У МВС анонсували
появу шерифів

У МВС анонсували появу шерифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:14

У МВС анонсували появу шерифів

Пропонуємо до обговорення:
Дільничних інспекторів поліції замінять.

Дивися повний текст У МВС анонсували появу шерифів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:15

хахаха шериф Васыль Повыдло выйшов на дэжурство )))
luckymix
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