|
|
У МВС анонсували появу шерифів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Дільничних інспекторів поліції замінять.
Дивися повний текст У МВС анонсували появу шерифів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89648
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:15
хахаха шериф Васыль Повыдло выйшов на дэжурство )))
-
luckymix
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 13.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор