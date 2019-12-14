Дільничних інспекторів поліції замінять.
Дивися повний текст У МВС анонсували появу шерифів.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:14
У МВС анонсували появу шерифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС анонсували появу шерифів.
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:07
шериф має обиратися громадою і самостійно набирати штат.
**а і аващенки не повинні підпускатися на гарматний постріл до місцевої поліції.
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:55
Re: У МВС анонсували появу шерифів
Если шериф выбирается на определенный срок местной громадой и финансируется за счет нее + сам решает насчет штата то это да плюс. главное что бы шериф имел права правоохранителя но не подчинялся структурно руководству МВС действуя самостоятельно в рамках закона.. Ну а если сидит на зарплате у МВС то только название одно.. что то не так и премии нет начальник райотдела снял.. ну как пример.
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