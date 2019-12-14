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У МВС анонсували
появу шерифів

У МВС анонсували появу шерифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:14

У МВС анонсували появу шерифів

Пропонуємо до обговорення:
Дільничних інспекторів поліції замінять.

Дивися повний текст У МВС анонсували появу шерифів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:15

хахаха шериф Васыль Повыдло выйшов на дэжурство )))
luckymix
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:57

если короче платные узаконенные вышибалы от варовского правительства
goha_1910
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:07

шериф має обиратися громадою і самостійно набирати штат.
**а і аващенки не повинні підпускатися на гарматний постріл до місцевої поліції.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:55

Re: У МВС анонсували появу шерифів

  igorbuda52 написав:шериф має обиратися громадою і самостійно набирати штат.
Если шериф выбирается на определенный срок местной громадой и финансируется за счет нее + сам решает насчет штата то это да плюс. главное что бы шериф имел права правоохранителя но не подчинялся структурно руководству МВС действуя самостоятельно в рамках закона.. Ну а если сидит на зарплате у МВС то только название одно.. что то не так и премии нет начальник райотдела снял.. ну как пример.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:45

Аваков тримається за райвідділи -- дільничий по суті нічого не вирішує
https://petition.president.gov.ua/petition/102368
svyatoslav_hromyak
 
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