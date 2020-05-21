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В Мінсоцполітики пояснили,
як контролюватимуть гроші,...

В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:42

В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші,...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра соціальної політики Євген Котик сказав, що гроші, які батьки отримують замість "пакунку малюка" вони зможуть витратити лише за призначенням.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші, які виплатять замість \"пакунку малюка\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:43

ми дуже чітко розуміємо, що при наданні коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину
я тоже понимаю и достаточно четко, что в итоге потраченные бюджетные деньги могут далеко не в полном объеме дойти до потребителя ;) Хотя вижу, что и тут собака порылась, каковы критерии присоединения к проекту и как это будет происходить, каковы коррупционные риски пока не ясно. А как говорится "Дьявол кроется в деталях".
Igorten
 
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