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В Мінсоцполітики пояснили,
як контролюватимуть гроші,...

В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:42

В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші,...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра соціальної політики Євген Котик сказав, що гроші, які батьки отримують замість "пакунку малюка" вони зможуть витратити лише за призначенням.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші, які виплатять замість \"пакунку малюка\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:43

ми дуже чітко розуміємо, що при наданні коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину
я тоже понимаю и достаточно четко, что в итоге потраченные бюджетные деньги могут далеко не в полном объеме дойти до потребителя ;) Хотя вижу, что и тут собака порылась, каковы критерии присоединения к проекту и как это будет происходить, каковы коррупционные риски пока не ясно. А как говорится "Дьявол кроется в деталях".
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:36

Либо перечислите деньги на счет родителей, который они укажут либо дайте готовый набор в руки, какой бы он ни был.

Любое зарегулирование с так называемыми обязанностями по контролю - дополнительные расходы участников процесса (доработка IT-систем участников) и простор для коррупции (процесс отбора торговых точек для присоединения к проекту)
rusmade
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:53

очередное выделение бюджетных денег особам приближенным к кормушке..
еще не считая того, что в беби-боксе товары были посчитаны по отптовой цене, а родителям покупать теперь придется по розничной...
djnergal
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:32

  djnergal написав:еще не считая того, что в беби-боксе товары были посчитаны по отптовой цене, а родителям покупать теперь придется по розничной...

Я не разбирал бокс в деталях, но на просторах интернета есть разбор полетов от пользователей, по их подсчету содержимое стоит дешевле чем цена в 5 тыс.грн. Правда или нет увы бокса у меня нет дабы лично посчитать. Но как ни крути при выделении денег напрямую, шансов слямзить часть да и затраты на формирование намного меньше.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:48

Надо выдавать помощь как процент от выплаченных налогов. Тогда будте все справедливо. Те кто имели высокий уровень жизни и платили налоги получат хороший бонус, за которым не надо смотреть чтоб пропили. Старше родители - больше денег им нужнее, т.к для компенсации возраста нужно больше затрат на питание и медицину. Нищебродам надо не детей строгать,а что-то менять в жизни. А те кто уклоняются от налогов, у них была возможность накопить из недоплаченного, сфига им помогать за счет плательщиков налогов.
И да, те женщины кто думают головой, перед занятием бум-бум вместе с справкой о здоровье можно выписку с места работы и банка попросить :)
ssnet
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