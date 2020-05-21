|
|
|
В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра соціальної політики Євген Котик сказав, що гроші, які батьки отримують замість "пакунку малюка" вони зможуть витратити лише за призначенням.
Дивися повний текст В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші, які виплатять замість \"пакунку малюка\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89655
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:43
ми дуже чітко розуміємо, що при наданні коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину
я тоже понимаю и достаточно четко, что в итоге потраченные бюджетные деньги могут далеко не в полном объеме дойти до потребителя
Хотя вижу, что и тут собака порылась, каковы критерии присоединения к проекту и как это будет происходить, каковы коррупционные риски пока не ясно. А как говорится "Дьявол кроется в деталях".
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 1217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:36
Либо перечислите деньги на счет родителей, который они укажут либо дайте готовый набор в руки, какой бы он ни был.
Любое зарегулирование с так называемыми обязанностями по контролю - дополнительные расходы участников процесса (доработка IT-систем участников) и простор для коррупции (процесс отбора торговых точек для присоединения к проекту)
-
rusmade
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 29.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:53
очередное выделение бюджетных денег особам приближенным к кормушке..
еще не считая того, что в беби-боксе товары были посчитаны по отптовой цене, а родителям покупать теперь придется по розничной...
-
djnergal
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:32
djnergal написав:
еще не считая того, что в беби-боксе товары были посчитаны по отптовой цене, а родителям покупать теперь придется по розничной...
Я не разбирал бокс в деталях, но на просторах интернета есть разбор полетов от пользователей, по их подсчету содержимое стоит дешевле чем цена в 5 тыс.грн. Правда или нет увы бокса у меня нет дабы лично посчитать. Но как ни крути при выделении денег напрямую, шансов слямзить часть да и затраты на формирование намного меньше.
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4028
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 1217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:48
Надо выдавать помощь как процент от выплаченных налогов. Тогда будте все справедливо. Те кто имели высокий уровень жизни и платили налоги получат хороший бонус, за которым не надо смотреть чтоб пропили. Старше родители - больше денег им нужнее, т.к для компенсации возраста нужно больше затрат на питание и медицину. Нищебродам надо не детей строгать,а что-то менять в жизни. А те кто уклоняются от налогов, у них была возможность накопить из недоплаченного, сфига им помогать за счет плательщиков налогов.
И да, те женщины кто думают головой, перед занятием бум-бум вместе с справкой о здоровье можно выписку с места работы и банка попросить
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|