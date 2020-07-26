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Українські банки готуються до
запуску нових послуг. Що...

Українські банки готуються до запуску нових послуг. Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:09

Українські банки готуються до запуску нових послуг. Що...

Пропонуємо до обговорення:
Мінціфри і НАБУ спільно працюватимуть над цифровізацією банківського сектору.

Дивися повний текст Українські банки готуються до запуску нових послуг. Що запропонують клієнтам.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:09

И правильно делают, за клиента нужно бороться. Кстати, такого банка как Приват,в Европе ещё поискать надо....и не факт, что найдёте. Дубилет таки молодец! Бывает и у нас что то хорошее, правда крайне редко.....
finuser382
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