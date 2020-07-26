Мінціфри і НАБУ спільно працюватимуть над цифровізацією банківського сектору.
Дивися повний текст Українські банки готуються до запуску нових послуг. Що запропонують клієнтам.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:09
Українські банки готуються до запуску нових послуг. Що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські банки готуються до запуску нових послуг. Що запропонують клієнтам.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:09
И правильно делают, за клиента нужно бороться. Кстати, такого банка как Приват,в Европе ещё поискать надо....и не факт, что найдёте. Дубилет таки молодец! Бывает и у нас что то хорошее, правда крайне редко.....
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