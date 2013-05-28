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Випуск та отримання картки на
ім’я довірителя за довіреністю

Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:23

Випуск та отримання картки на ім’я довірителя за довіреністю

На даний момент часу це можливо у будь-якому банку України.
Вчора особисто перевірив в РБА.
Нижче опишу по крокам, що для цього потрібно.
1. Оформлюється нотаріально завірена довіреність. У тексті довіреності повинен бути пункт про те, що довіреній особі надається право: «від мого імені переоформляти депозитний та будь-які інші рахунки, та/або розпоряджатися як вже відкритими на моє ім’я рахунками, так і тими рахунками, що будуть відкриті на моє ім’я в майбутньому; від мого імені відкривати та/або переоформляти поточні, карткові, депозитні та будь-які інші рахунки, подавати від мого імені заяви, листи, банківські платіжні картки та ПІН-коди, розписуватися за мене».
2. На вашому боці грають наступні нормативно-правові акти:
А) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» , стаття 14, пункт 14.12, абзацом третій;
Б) ПОСТАНОВА НБУ № 142 від 29.11.2019, там прописано наступне: Емітент має право передати електронний платіжний засіб, емітований на ім'я користувача, довіреній особі або представнику користувача. Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена в установленому законодавством порядку. У такому разі емітент не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи».
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