Станом на 5 серпня портфель власників українських облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) склав 877,12 млрд грн, випливає з даних, опублікованих Нацбанком.
Дивися повний текст Українські компанії та іноземці за тиждень позбулися ОВДП на 2 млрд грн.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:27
Українські компанії та іноземці за тиждень позбулися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські компанії та іноземці за тиждень позбулися ОВДП на 2 млрд грн.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:27
Нормально так - у нас бюджет 1.2 трлн.грн., а тут оказывается ещё и почти 900 млрд. долга в коротких облигациях под 7-10 % годовых. раньше везде писали только о 100 млрд в руках нерезидентов, а оказывается - нерезидентов это капля в море)
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