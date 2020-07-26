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Українські компанії та іноземці
за тиждень позбулися...

Українські компанії та іноземці за тиждень позбулися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:27

Українські компанії та іноземці за тиждень позбулися...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 5 серпня портфель власників українських облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) склав 877,12 млрд грн, випливає з даних, опублікованих Нацбанком.

Дивися повний текст Українські компанії та іноземці за тиждень позбулися ОВДП на 2 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:27

Нормально так - у нас бюджет 1.2 трлн.грн., а тут оказывается ещё и почти 900 млрд. долга в коротких облигациях под 7-10 % годовых. раньше везде писали только о 100 млрд в руках нерезидентов, а оказывается - нерезидентов это капля в море)
malkaum
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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