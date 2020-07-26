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НСЗУ хоче втричі збільшити базову ставку на оплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:52
Пропонуємо до обговорення:
Національна служба здоров'я України (НСЗУ) пропонує підвищити базову ставку оплати за медичні послуги в стаціонарах у 2021 році майже в 3 рази.
Дивися повний текст НСЗУ хоче втричі збільшити базову ставку на оплату меддопомоги у стаціонарах
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:52
Отменяйте налоги. За какой хер мы платим?
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