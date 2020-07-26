Національна служба здоров'я України (НСЗУ) пропонує підвищити базову ставку оплати за медичні послуги в стаціонарах у 2021 році майже в 3 рази.
Дивися повний текст НСЗУ хоче втричі збільшити базову ставку на оплату меддопомоги у стаціонарах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:52
НСЗУ хоче втричі збільшити базову ставку на оплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НСЗУ хоче втричі збільшити базову ставку на оплату меддопомоги у стаціонарах.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|