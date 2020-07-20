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Ціни на газ залишаться низькими
навіть в опалювальний...

Ціни на газ залишаться низькими навіть в опалювальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:51

Ціни на газ залишаться низькими навіть в опалювальний...

Пропонуємо до обговорення:
Суттєві запаси газу у підземних сховищах дозволять зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону.

Дивися повний текст Ціни на газ залишаться низькими навіть в опалювальний сезон – Нафтогаз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:51

Забыли как всегда "одну маленькую" деталь..ЦО и рекетирскую банду из Теплоэнерго...те явно не заинтересованы покупать дешевый газ.. ведь чем газ дороже тем дороже их услуги соответственно и накрутка.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:12

5 августа. Где рынок???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:19

Даже если на газ и останутся, то вот на доставку...
N0mad
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