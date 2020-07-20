Суттєві запаси газу у підземних сховищах дозволять зберегти ціни на газ в країні на відносно низькому рівні навіть в розпал опалювального сезону.
Дивися повний текст Ціни на газ залишаться низькими навіть в опалювальний сезон – Нафтогаз.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:51
Ціни на газ залишаться низькими навіть в опалювальний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ залишаться низькими навіть в опалювальний сезон – Нафтогаз.
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:51
Забыли как всегда "одну маленькую" деталь..ЦО и рекетирскую банду из Теплоэнерго...те явно не заинтересованы покупать дешевый газ.. ведь чем газ дороже тем дороже их услуги соответственно и накрутка.
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