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Дефолт в Аргентині: уряд
домовився з ключовими кредиторами

Дефолт в Аргентині: уряд домовився з ключовими кредиторами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:42

Дефолт в Аргентині: уряд домовився з ключовими кредиторами

Пропонуємо до обговорення:
Значну частину держборгу буде списано.

Дивися повний текст Дефолт в Аргентині: уряд домовився з ключовими кредиторами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:42

Крепкая страна с теплым климатом и развитым агросектором, 9 дефолтов!!
Что же нас ждёт?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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