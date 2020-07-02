Значну частину держборгу буде списано.
Дивися повний текст Дефолт в Аргентині: уряд домовився з ключовими кредиторами.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:42
Дефолт в Аргентині: уряд домовився з ключовими кредиторами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефолт в Аргентині: уряд домовився з ключовими кредиторами.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:42
Крепкая страна с теплым климатом и развитым агросектором, 9 дефолтов!!
Что же нас ждёт?
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