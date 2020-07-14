RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Booking.com звільнить понад
чотири тисячі співробітників...

Booking.com звільнить понад чотири тисячі співробітників...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:46

Booking.com звільнить понад чотири тисячі співробітників...

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс онлайн-бронювання готелів Booking.com скорочує більше 4 тис. Співробітників по всьому світу через негативного впливу пандемії коронавірусу на туристичну галузь.

Дивися повний текст Booking.com звільнить понад чотири тисячі співробітників по всьому світу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89655
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:46

то ли ещё будет...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 06.08.08
Подякував: 248 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Доступні кредити 5-7-9%": Уже видали кредитів на понад...
R2 » Вів 04 сер, 2020 09:16
0 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 09:16
R2
У Держгеокадастрі виявили тисячі фактів подвійної...
R2 » П'ят 17 лип, 2020 16:25
2 214
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 09:30
GALeon
Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч...
R2 » Вів 14 лип, 2020 08:39
7 450
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 10:28
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.