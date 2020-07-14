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Booking.com звільнить понад чотири тисячі співробітників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Сервіс онлайн-бронювання готелів Booking.com скорочує більше 4 тис. Співробітників по всьому світу через негативного впливу пандемії коронавірусу на туристичну галузь.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:46
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