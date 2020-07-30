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Відеофіксація ПДР: водіям
обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:49

Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:49

Я проти, це порушення прав водія, тишком нишком фоткати авто, виміри робити з похибками на "візир", щоб здирати штрафи.
rocoroco25
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