Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції.
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:49
Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах.
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:49
Я проти, це порушення прав водія, тишком нишком фоткати авто, виміри робити з похибками на "візир", щоб здирати штрафи.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:03
Вже на ці граблі наступали, коли стояла камера з радаром у патрульній машині в стаціонарному режимі, а насправді патрульний автомобіль рухався назустріч рухові, щоб "накрутити" швидкості навіть тим, хто не порушував нічого.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:28
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
Mind the gap.
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