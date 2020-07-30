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Відеофіксація ПДР: водіям
обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:49

Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах.
R2
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Я проти, це порушення прав водія, тишком нишком фоткати авто, виміри робити з похибками на "візир", щоб здирати штрафи.
rocoroco25
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:03

Вже на ці граблі наступали, коли стояла камера з радаром у патрульній машині в стаціонарному режимі, а насправді патрульний автомобіль рухався назустріч рухові, щоб "накрутити" швидкості навіть тим, хто не порушував нічого.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:28

Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро

  rocoroco25 написав:це порушення прав водія

Каких?
Mind the gap.
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Давите пружину сильнее, еще сильнее, разожмётся - голов своих не найдёте
artiren
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:25

rocoroco25
Ааааа, не направляйте камеры на гонщиков, они хотят самоубиться побыстрее! Вот только от них страдают невинные люди...
Неразговорчивый
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:40

Нема того, щоб щось справді ХОРОШЕ зробити для водіїв. Усі ваші "сюрпризи" зводяться до одного: як обдерти водія, як липку, здерти з нього сім шкур штрафами, прейскурантами, обмеженнями. Мерзенна наша влада...
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:55

Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро

  consulaugur написав:Нема того, щоб щось справді ХОРОШЕ зробити для водіїв

Разрешить ездить пьяными и давить пешеходов?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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