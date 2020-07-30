Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції.
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:49
Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах.
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:49
Я проти, це порушення прав водія, тишком нишком фоткати авто, виміри робити з похибками на "візир", щоб здирати штрафи.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:03
Вже на ці граблі наступали, коли стояла камера з радаром у патрульній машині в стаціонарному режимі, а насправді патрульний автомобіль рухався назустріч рухові, щоб "накрутити" швидкості навіть тим, хто не порушував нічого.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:28
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:50
Давите пружину сильнее, еще сильнее, разожмётся - голов своих не найдёте
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:25
rocoroco25
Ааааа, не направляйте камеры на гонщиков, они хотят самоубиться побыстрее! Вот только от них страдают невинные люди...
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:40
Нема того, щоб щось справді ХОРОШЕ зробити для водіїв. Усі ваші "сюрпризи" зводяться до одного: як обдерти водія, як липку, здерти з нього сім шкур штрафами, прейскурантами, обмеженнями. Мерзенна наша влада...
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:55
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
Разрешить ездить пьяными и давить пешеходов?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|