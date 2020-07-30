Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Додано: Чет 06 сер, 2020 01:43

Неразговорчивый, например могли бы сделать транспортную инфраструктуру по аналогии как в США, Китае и других развитых странах. А именно - развязки, многополосное движение и т.д. Это дает возможность двигаться в среднем не менее 120 км/час, без остановок и пробок. На таких трассах не должно быть никаких магазинов и вообще возможности устроить стоянку. Где нужно - строятся съезды с со скоростных трасс на местные менее скоростные дороги.



Могли бы сделать ремонт дорог. И многое другое.



Но это все не выгодно олигархам и чиновникам-коррупционерам. Чем меньше будет нарушений и чем более безопасным и скоростным движение, тем меньше будет возможностей штрафовать, меньше возможностей устраивать поборы, меньше возможности разворовывать госбюджет и т.д. и т.п.



Чем хуже дороги, чем больше аварийность, чем чаще будет проводиться некачественный ремонт, тем меньше это будет приносить денег в виде штрафов, поборов, откатов и меньше будет возможностей растраты госбюджета.



Чем меньше водители будут знать правила, чем больше будут получать права за деньги, тем больше они будут нарушать, тем больше это будет приносить денег в виде штрафов и поборов. Поэтому нет интереса проводить разъяснительную работу, нет интереса проверять знание правил при выдаче прав. Интерес в том чтобы получать больше бабла, а для этого нужно повышать аварийность и уменьшать грамотность водителей.



Сами подумайте, будь вы на месте чиновников или полиции - что выбрали? Безопасность на дорогах и качественные дороги но жизнь на одну зарплату или стали бы способствовать увеличению аварийности и собирать больше штрафов поборов и откаты за частый и некачественный латочный ремонт?



Штрафы по видеофиксации позволяют упростить зарабатывание денег. Чиновников и олигархов можно легко занести в список, на которых система внимания обращать не будет и они смогут спокойно нарушать правила. А с пересичного это дает возможность собирать многократно штрафы за одно и то-же нарушение. Ведь никто не видит что чтото не так на дороге и можно лупить штрафы всем подряд с одного, со второго с третьего и т.д. (кто не входит в список избранных). А то и по несколько раз за одно нарушение.



Когда ктото превышает скорость и его останавливает патруль, это видят другие водители и это их стимулирует не превышать скорость. Когда ктото превышает скорость и его никто не останавливает, а только по тихому насчитывают штрафы, это стимулирует к нарушению и остальных водителей, на которых тоже можено по тихому начислить штрафы, не распугивая остальных... Люди смотрят - все превышают скорость, и на автомате делают также как все.



Вполне логично и появление провокаторов, которые будут специально превышать скорость и нарушать правила. Если по улице будет ехать 3-5 таких провокаторов, вероятность что ктото тоже неосознанно повторит нарушение значительно возростает. Т.к. никто не останавливает и не проводит разъяснение, нарушение становится массовым, а потом за эти массовые нарушения можно задним числом выписать массу штрафов по камерам...



И аварийность не снизили и кучу денег заработали...



В этом и вся суть видеофиксации - "свои" и провокаторы могут спокойно и сознательно нарушать правила, т.к. их номера находятся в списке "избранных" и к ним штрафы не применяются. А остальных можно незаметно стричь на деньги за неосознанные ошибки. Суть - получить больше денег, не снижая аварийности на дорогах.