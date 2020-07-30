Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Амвросий написав:

, например могли бы сделать транспортную инфраструктуру по аналогии как в США, Китае и других развитых странах. А именно - развязки, многополосное движение и т.д. Это дает возможность двигаться в среднем не менее 120 км/час, без остановок и пробок. На таких трассах не должно быть никаких магазинов и вообще возможности устроить стоянку. Где нужно - строятся съезды с со скоростных трасс на местные менее скоростные дороги.Могли бы сделать ремонт дорог. И многое другое.Но это все не выгодно олигархам и чиновникам-коррупционерам. Чем меньше будет нарушений и чем более безопасным и скоростным движение, тем меньше будет возможностей штрафовать, меньше возможностей устраивать поборы, меньше возможности разворовывать госбюджет и т.д. и т.п.И со штрафами по видеофиксации так-же. Чиновники, олигархи, полиция и другие мажоры штрафы получать не будут, не так давно писали - они в особом списке, на который система штрафы не выписывает. Поэтому они могут спокойно нарушать.Более того, я думаю вполне могут организовать специальные провокации, например будут ездить специально нанятые люди и нарушать правила провоцируя других делать такие-же нарушения возле камеры, например превышать скорость и т.п. Ктото по стадному инстинкту повторит, а штраф станет заработком таких провокаторов специально нарушающих правила.Штрафы - это заработок тех кто заинтересован в ухудшении аварийной обстановки на дорогах. Чем больше аварий, чем больше нарушений, тем больше штрафов, а значит больше доход чиновников. Чем хуже дороги, тем чаще их можно ремонтировать, а значит чаще и больше можно тратить бюджетные деньги и получать с этого откаты.