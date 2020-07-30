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Відеофіксація ПДР: водіям
обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:28

  rocoroco25 написав:Я проти, це порушення прав водія, тишком нишком фоткати авто, виміри робити з похибками на "візир", щоб здирати штрафи.


Хотели в гейропу получите и не стоните.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:30

  Амвросий написав:Неразговорчивый, например могли бы сделать транспортную инфраструктуру по аналогии как в США, Китае и других развитых странах. А именно - развязки, многополосное движение и т.д. Это дает возможность двигаться в среднем не менее 120 км/час, без остановок и пробок. На таких трассах не должно быть никаких магазинов и вообще возможности устроить стоянку. Где нужно - строятся съезды с со скоростных трасс на местные менее скоростные дороги.

Могли бы сделать ремонт дорог. И многое другое.

Но это все не выгодно олигархам и чиновникам-коррупционерам. Чем меньше будет нарушений и чем более безопасным и скоростным движение, тем меньше будет возможностей штрафовать, меньше возможностей устраивать поборы, меньше возможности разворовывать госбюджет и т.д. и т.п.

И со штрафами по видеофиксации так-же. Чиновники, олигархи, полиция и другие мажоры штрафы получать не будут, не так давно писали - они в особом списке, на который система штрафы не выписывает. Поэтому они могут спокойно нарушать.

Более того, я думаю вполне могут организовать специальные провокации, например будут ездить специально нанятые люди и нарушать правила провоцируя других делать такие-же нарушения возле камеры, например превышать скорость и т.п. Ктото по стадному инстинкту повторит, а штраф станет заработком таких провокаторов специально нарушающих правила.

Штрафы - это заработок тех кто заинтересован в ухудшении аварийной обстановки на дорогах. Чем больше аварий, чем больше нарушений, тем больше штрафов, а значит больше доход чиновников. Чем хуже дороги, тем чаще их можно ремонтировать, а значит чаще и больше можно тратить бюджетные деньги и получать с этого откаты.


Эх могли бы ... и в космос полететь и автомобиль нормальный сделать. Но не смогли все уехали на огурцы в Польшу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:24

Амвросий В обох вказаних вами країнах сметрність на дорогах (на 100 тисяч осіб) вища аніж в Україні - https://www.worldlifeexpectancy.com/cau ... y-country/
В європейських країнах їздять спокійніше (через ризик відповідальності).

Перевищення швидкості і порушення при маневруванні є основними проблемами, які спричиняють ДТП в Україні. Тому рішення про наявність камер вважаю правильним, - не порушуйте і ніхто вас не оштрафує. В той же час є певні нюанси - як на мене вони мають бути стаціонарними, аби виключити зловживання із зустрічним рухом.

От що вирішує повернення обов'язкового ТО - я не розумію, оскільки ніхто не навів аргументів як це підвищить безпеку на дорогах - жодного суттєвого статистичного зв'язку з аварійністю нема.

Аналогічно замала відповідальність за алкоголь у крові водія - тут не штрафами потрібно вирішувати а позбавленням прав. А якщо водія прав позбавили, а він за кермом і алкоголь в крові, то кримінальну відповідальність вводити.
Stohid
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:38

  Stohid написав:Амвросий В обох вказаних вами країнах сметрність на дорогах (на 100 тисяч осіб) вища аніж в Україні - https://www.worldlifeexpectancy.com/cau ... y-country/
В європейських країнах їздять спокійніше (через ризик відповідальності).

Перевищення швидкості і порушення при маневруванні є основними проблемами, які спричиняють ДТП в Україні.

Согласно данных сайта, который вы указали выше,в Германии уровень смертности на дорогах 3.23, а в Украине 8.87. Практически три к одному.Не в пользу Украины. Но в Германии большинство автобанов безлимитные-нет вообще никаких ограничений скорости. Я много раз ездил и знаю, что ехать 150 км/ч там не комильфо-мигают фарами чтоб не тормозил поток. А в Украине кроме Бориспольской трассы максимально разрешённая скорость 90-110 км/ч.
Может не в скорости дело?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:52

  Stohid написав:Амвросий В обох вказаних вами країнах сметрність на дорогах (на 100 тисяч осіб) вища аніж в Україні - https://www.worldlifeexpectancy.com/cau ... y-country/


там не только смертность на 100 тысяч выше, там транспортные потоки в миллион раз больше и автомобилей больше.

Например в США на 10 человек приходится 8 автомобилей.
В Италии на 10 человек 7 автомобилей.
Во Франции и Германии на 10 человек 6 автомобилей.
В Украине на 10 человек приходится 2 автомобиля.

:wink:

Просто съездите в США, покатайтесь по трассам вокруг Нью-Йорка и вы поймете всю чудовищность разницы между США и Украиной.

  Stohid написав:В європейських країнах їздять спокійніше (через ризик відповідальності).


Я бы так не сказал. Во первых в Европе значительно быстрей ездят. Как за счет хороших дорог, так и за счет качественного транспорта. Но и на мой взгляд в европе стиль езды более агрессивный, но при этом правил не нарушают. Потому что есть условия для нормального передвижения на автотранспорте, нарушать там просто не нужно - всё продумано до мелочей.

Например если в Европе где-то на дороге ремонт или ямка, то за несколько километров будет куча предупреждений, а само место огорожено яркими табличками, оранжевыми колпаками, спецосвещением и множеством предупреждений.

В Украине можно запросто въехать в неожиданную яму, кем-то внезапно вырытую посредине дороги и даже ничем не огроженную.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:04

  Stohid написав:От що вирішує повернення обов'язкового ТО - я не розумію, оскільки ніхто не навів аргументів як це підвищить безпеку на дорогах - жодного суттєвого статистичного зв'язку з аварійністю нема.


да ничего оно не решает, просто удобный повод ввести ещё один побор за разрешение пользоваться своим личным автомобилем.

  Stohid написав:Аналогічно замала відповідальність за алкоголь у крові водія - тут не штрафами потрібно вирішувати а позбавленням прав. А якщо водія прав позбавили, а він за кермом і алкоголь в крові, то кримінальну відповідальність вводити.


С этим согласен, за алкоголь за рулем нужно криминальную ответственность вводить. Но при этом нужно и исключить возможность когда полиция подсовывает трубку в которую накапали спирта абсолютно трезвому человеку, чтобы потом вымогать с человека деньги.
Амвросий
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  #<12
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