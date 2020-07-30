Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Хотели в гейропу получите и не стоните.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:28
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:30
Эх могли бы ... и в космос полететь и автомобиль нормальный сделать. Но не смогли все уехали на огурцы в Польшу.
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:24
Амвросий В обох вказаних вами країнах сметрність на дорогах (на 100 тисяч осіб) вища аніж в Україні -
В європейських країнах їздять спокійніше (через ризик відповідальності).
Перевищення швидкості і порушення при маневруванні є основними проблемами, які спричиняють ДТП в Україні. Тому рішення про наявність камер вважаю правильним, - не порушуйте і ніхто вас не оштрафує. В той же час є певні нюанси - як на мене вони мають бути стаціонарними, аби виключити зловживання із зустрічним рухом.
От що вирішує повернення обов'язкового ТО - я не розумію, оскільки ніхто не навів аргументів як це підвищить безпеку на дорогах - жодного суттєвого статистичного зв'язку з аварійністю нема.
Аналогічно замала відповідальність за алкоголь у крові водія - тут не штрафами потрібно вирішувати а позбавленням прав. А якщо водія прав позбавили, а він за кермом і алкоголь в крові, то кримінальну відповідальність вводити.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:38
Согласно данных сайта, который вы указали выше,в Германии уровень смертности на дорогах 3.23, а в Украине 8.87. Практически три к одному.Не в пользу Украины. Но в Германии большинство автобанов безлимитные-нет вообще никаких ограничений скорости. Я много раз ездил и знаю, что ехать 150 км/ч там не комильфо-мигают фарами чтоб не тормозил поток. А в Украине кроме Бориспольской трассы максимально разрешённая скорость 90-110 км/ч.
Может не в скорости дело?
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:52
там не только смертность на 100 тысяч выше, там транспортные потоки в миллион раз больше и автомобилей больше.
Например в США на 10 человек приходится 8 автомобилей.
В Италии на 10 человек 7 автомобилей.
Во Франции и Германии на 10 человек 6 автомобилей.
В Украине на 10 человек приходится 2 автомобиля.
Просто съездите в США, покатайтесь по трассам вокруг Нью-Йорка и вы поймете всю чудовищность разницы между США и Украиной.
Я бы так не сказал. Во первых в Европе значительно быстрей ездят. Как за счет хороших дорог, так и за счет качественного транспорта. Но и на мой взгляд в европе стиль езды более агрессивный, но при этом правил не нарушают. Потому что есть условия для нормального передвижения на автотранспорте, нарушать там просто не нужно - всё продумано до мелочей.
Например если в Европе где-то на дороге ремонт или ямка, то за несколько километров будет куча предупреждений, а само место огорожено яркими табличками, оранжевыми колпаками, спецосвещением и множеством предупреждений.
В Украине можно запросто въехать в неожиданную яму, кем-то внезапно вырытую посредине дороги и даже ничем не огроженную.
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:04
да ничего оно не решает, просто удобный повод ввести ещё один побор за разрешение пользоваться своим личным автомобилем.
С этим согласен, за алкоголь за рулем нужно криминальную ответственность вводить. Но при этом нужно и исключить возможность когда полиция подсовывает трубку в которую накапали спирта абсолютно трезвому человеку, чтобы потом вымогать с человека деньги.
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