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Відеофіксація ПДР: водіям
обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:01

Читаю ко́мёнты́
и первое что приходит на ум - на хрена вам нужна безопасная езда за рулём. Аналитики ..
zz-64
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:30

  Амвросий написав:[Но и на мой взгляд в европе стиль езды более агрессивный, но при этом правил не нарушают. Потому что есть условия для нормального передвижения на автотранспорте, нарушать там просто не нужно - всё продумано до мелочей.

Например если в Европе где-то на дороге ремонт или ямка, то за несколько километров будет куча предупреждений, а само место огорожено яркими табличками, оранжевыми колпаками, спецосвещением и множеством предупреждений.

В Украине можно запросто въехать в неожиданную яму, кем-то внезапно вырытую посредине дороги и даже ничем не огроженную.

Когда в Европе ремонт на дороге, то все стоят спокойно в своих рядах и ждут очередь на проезд. Не пытаются объехать по обочине, по встречке, по тротуару. Так что не надо ля-ля про стиль езды. Какие условия/таблички/предупреждения/освещение нужно, чтобы в Украине водители этого не делали?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:45

Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро

+1

Теплосети перерыли дорогу у дома. На въезде на улицу висит бублик и знак объезда. Всё равно постоянно находятся "оригиналы" которые въезжают на улицу, упираются в траншею и объезжают её через двор. И ладно бы только наглые водители легковушек. Раз в один-два дня во двор заезжает фура-длиномер и пытается развернутся чтобы выехать обратно.

Дорогу в селе у дачи ремонтировали, переклали асфальт, теперь приятно ездить без ям. Но пока клали эти два-три километра естественно перекрывали частично движение. И что же наши водители? Кто по обочине пытался объехать стоящих в пробке терпил и лохов, кто по встречке, кто вообще по встречной обочине.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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