Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Читаю ко́мёнты́
и первое что приходит на ум - на хрена вам нужна безопасная езда за рулём. Аналитики ..
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:01
Читаю ко́мёнты́
и первое что приходит на ум - на хрена вам нужна безопасная езда за рулём. Аналитики ..
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:30
Когда в Европе ремонт на дороге, то все стоят спокойно в своих рядах и ждут очередь на проезд. Не пытаются объехать по обочине, по встречке, по тротуару. Так что не надо ля-ля про стиль езды. Какие условия/таблички/предупреждения/освещение нужно, чтобы в Украине водители этого не делали?
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:45
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
+1
Теплосети перерыли дорогу у дома. На въезде на улицу висит бублик и знак объезда. Всё равно постоянно находятся "оригиналы" которые въезжают на улицу, упираются в траншею и объезжают её через двор. И ладно бы только наглые водители легковушек. Раз в один-два дня во двор заезжает фура-длиномер и пытается развернутся чтобы выехать обратно.
Дорогу в селе у дачи ремонтировали, переклали асфальт, теперь приятно ездить без ям. Но пока клали эти два-три километра естественно перекрывали частично движение. И что же наши водители? Кто по обочине пытался объехать стоящих в пробке терпил и лохов, кто по встречке, кто вообще по встречной обочине.
Mind the gap.
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