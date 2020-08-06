Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Додано: Чет 06 сер, 2020 22:14

vitaliy_berdinskikh написав: Амвросий написав: Это те самые чиновники, мажоры и полиция. Это те самые чиновники, мажоры и полиция.

Далеко не только они. Обогнать по обочине, стать на пешеходном переходе, выехать со второстепенной перед носом может и жигуль. И как раз только старые жигули и москвичи умудрялись вспомнить о повороте налево уже перед перекрестком стоя за две-три полосы вправо. Далеко не только они. Обогнать по обочине, стать на пешеходном переходе, выехать со второстепенной перед носом может и жигуль. И как раз только старые жигули и москвичи умудрялись вспомнить о повороте налево уже перед перекрестком стоя за две-три полосы вправо.

не только, также делают и те кто просто равняется на касту неприкасаемых, копируя их поведение либо по глупости, либо на автоматизме.Когда большая группа людей ведет себя определенным образом, 20-30% населения их будет просто копировать. Порой даже не специально и не по глупости, а просто потому что такова природа человека - он склонен вести себя так, как ведут себя и окружающие.Поэтому невозможно чтобы была большая каста неприкасаемых, у которых индульгенция на нарушение законов и правил, и при этом остальное население не копировало их действия.Если хотим жить по человечески, нужно чтобы все следовали одним правилам и правила эти были простые и понятные. Не должно быть разницы кто нарушил чиновник, мажор, полицейский или простой смертный. Все должны нести одинаковую ответственность. И это должна быть не формальная декларация, а каждый должен видеть что это работает. И чтобы это заработало, нужно также убирать и ненужные ограничения введенные специально чтобы их нарушали пользуясь блатом или за деньги.А пока видеофиксация штрафует только простых смертных, игнорируя нарушения чиновников, мажоров и полиции - это все фикция и банальный способ ограбления населения.Как только видеофиксация заработает и на чиновников с полицией, они сразу приведут её в адекватное состояние. И штрафы многие поотменяют и ограничения ненужные уберут.