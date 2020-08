Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Додано: Чет 06 сер, 2020 18:45

+1



Теплосети перерыли дорогу у дома. На въезде на улицу висит бублик и знак объезда. Всё равно постоянно находятся "оригиналы" которые въезжают на улицу, упираются в траншею и объезжают её через двор. И ладно бы только наглые водители легковушек. Раз в один-два дня во двор заезжает фура-длиномер и пытается развернутся чтобы выехать обратно.



Дорогу в селе у дачи ремонтировали, переклали асфальт, теперь приятно ездить без ям. Но пока клали эти два-три километра естественно перекрывали частично движение. И что же наши водители? Кто по обочине пытался объехать стоящих в пробке терпил и лохов, кто по встречке, кто вообще по встречной обочине.

