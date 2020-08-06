Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Читаю ко́мёнты́
и первое что приходит на ум - на хрена вам нужна безопасная езда за рулём. Аналитики ..
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:01
Читаю ко́мёнты́
и первое что приходит на ум - на хрена вам нужна безопасная езда за рулём. Аналитики ..
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:30
Когда в Европе ремонт на дороге, то все стоят спокойно в своих рядах и ждут очередь на проезд. Не пытаются объехать по обочине, по встречке, по тротуару. Так что не надо ля-ля про стиль езды. Какие условия/таблички/предупреждения/освещение нужно, чтобы в Украине водители этого не делали?
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:45
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
+1
Теплосети перерыли дорогу у дома. На въезде на улицу висит бублик и знак объезда. Всё равно постоянно находятся "оригиналы" которые въезжают на улицу, упираются в траншею и объезжают её через двор. И ладно бы только наглые водители легковушек. Раз в один-два дня во двор заезжает фура-длиномер и пытается развернутся чтобы выехать обратно.
Дорогу в селе у дачи ремонтировали, переклали асфальт, теперь приятно ездить без ям. Но пока клали эти два-три километра естественно перекрывали частично движение. И что же наши водители? Кто по обочине пытался объехать стоящих в пробке терпил и лохов, кто по встречке, кто вообще по встречной обочине.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:59
Это действительно правда. А вы обращали внимание кто так делает? Это те самые чиновники, мажоры и полиция. Есть и те, кто смотрит на них и повторяет. Но в основном так поступает именно неприкасаемая каста, которым плевать на правила, т.к. у них индульгенция. Они могут нарушать и их никто за это штрафовать и наказывать не будет. Та-же видеофиксация их номера просто будет игнорировать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 06 сер, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:01
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
Далеко не только они. Обогнать по обочине, стать на пешеходном переходе, выехать со второстепенной перед носом может и жигуль. И как раз только старые жигули и москвичи умудрялись вспомнить о повороте налево уже перед перекрестком стоя за две-три полосы вправо, это из моего личного опыта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:09
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
Недели три-четыре, что это меняет?
О, телепат! А я искал где же они, великие форумные гении.
И как это оправдывает водителей поехавших под бублик?
Мы тут как раз обсуждаем что украинские водители клали орган размножения на знаки, разметку, других водителей да и вообще ПДД в целом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:14
не только, также делают и те кто просто равняется на касту неприкасаемых, копируя их поведение либо по глупости, либо на автоматизме.
Когда большая группа людей ведет себя определенным образом, 20-30% населения их будет просто копировать. Порой даже не специально и не по глупости, а просто потому что такова природа человека - он склонен вести себя так, как ведут себя и окружающие.
Поэтому невозможно чтобы была большая каста неприкасаемых, у которых индульгенция на нарушение законов и правил, и при этом остальное население не копировало их действия.
Если хотим жить по человечески, нужно чтобы все следовали одним правилам и правила эти были простые и понятные. Не должно быть разницы кто нарушил чиновник, мажор, полицейский или простой смертный. Все должны нести одинаковую ответственность. И это должна быть не формальная декларация, а каждый должен видеть что это работает. И чтобы это заработало, нужно также убирать и ненужные ограничения введенные специально чтобы их нарушали пользуясь блатом или за деньги.
А пока видеофиксация штрафует только простых смертных, игнорируя нарушения чиновников, мажоров и полиции - это все фикция и банальный способ ограбления населения.
Как только видеофиксация заработает и на чиновников с полицией, они сразу приведут её в адекватное состояние. И штрафы многие поотменяют и ограничения ненужные уберут.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:24
Ну конечно, во всем виноваты водители, а не те мрази которые раскапывают дорогу на недели, месяцы, а бывает и годы. Создают невыносимые условия для движения, а потом визжат- нарушают.
Вот к примеру, на Броварском проспекте дорожники забыли несколько месяцев назад знак ограничения скорости 20, его нужно соблюдать или нет?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:47
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
Что за бред?
Точно так же ныли когда появилась патрульная полиция. Только вот ничего подобного, штрафует всех. В Харькове гораздо чаще можно увидеть что машина полиции стоит возле машины среднего или более высокого класса, чем возле ржавого жигуля.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:50
Re: Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на доро
Замечательно! Коммунальщики должны были проигнорировать состояние сетей и то что жители моего и соседних домов могли остаться зимой не только без воды, но и без отопления. Всё ради того чтобы олени могли проехать не только по параллельной соседней улице, но и по моей. Шедевр водятловской логики.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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