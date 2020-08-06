Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Додано: Чет 06 сер, 2020 23:48

vitaliy_berdinskikh написав: А ты можешь привести примеры того когда система зафиксировала превышение, но штраф выписан не был? А ты можешь привести примеры того когда система зафиксировала превышение, но штраф выписан не был?

Нет конечно, потому что система видеофиксации работает непрозрачно. И сделано это специально для того чтобы прятать нарушения чиновников, полиции и мажоров, которые случайно всетаки были зафиксированы. Например если номер по какой-то причине неправильно был распознан или забыли зарегистрировать в списке номеров которые нельзя фиксировать.Вот например, если известно что на каком-то перекрестке висит эта система и ктото увидел как машина полицейского патруля или крутого чиновника грубо нарушила ПДД, есть ли возможность проверить - было зафиксировано это нарушение? Был ли выписан по нему штраф и был ли уплачен?Такой возможности нет. На сайте проверки наличия фиксации нарушения по номеру нужно ввести как минимум какой-то документ, который узнать нереально.Потому вся эта система - это из разряда наперстков, кручу-верчу... На кого надо на того и выписывают, а на кого нельзя, на того и не выпишут.Я как-то специально запомнил номер мажора, который грубо нарушал правила, хотел проверить есть ли на нем зафиксированные нарушения. Потому что при той езде, которую он практикует, нарушений у него не может не быть. Но возможности проверить это как оказалось нет.