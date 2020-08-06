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Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:54
vitaliy_berdinskikh написав:
Замечательно! Коммунальщики должны были проигнорировать состояние сетей и то что жители моего и соседних домов могли остаться зимой не только без воды, но и без отопления. Всё ради того чтобы олени могли проехать не только по параллельной соседней улице, но и по моей. Шедевр водятловской логики.
Только неадекват может одобрять халтуры коммунальщиков, которые неделями копают то, что должны сделать за считанные дни.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:58
vitaliy_berdinskikh написав: Амвросий написав:
А пока видеофиксация штрафует только простых смертных, игнорируя нарушения чиновников, мажоров и полиции
Что за бред?
Когда видеофиксацию вводили в новостях об этом писали - на полицию, чиновников и мажоров видеофиксация реагировать не будет, т.к. их номера отмечены соответствующим образом в базе.
Или вы думаете что кого-то из полиции или чиновников оштрафуют за нарушение правил? Вы сами-то в это верите? Да их даже при наличии железобетонных доказательств никто трогать не будет
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:10
Амвросий написав:
Когда видеофиксацию вводили в новостях об этом писали - на полицию, чиновников и мажоров видеофиксация реагировать не буде
Кто писал, Аваков?
Амвросий написав:
Вы сами-то в это верите?
Мы тут меряемся своими верами? Православие против католицизма, ислам против буддизма?
Mind the gap.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:16
vitaliy_berdinskikh написав:
Кто писал, Аваков?
Не помню, на финанс.уа помоему новость была.
А у вас есть сомнения в этом? Можете привести пример хоть одного случая когда полицейского или чиновника за превышение скорости оштрафовали?
Только не говорите что они не нарушают, просто проедьтесь по городу и понаблюдайте. Именно они и есть самые злостные нарушители ПДД.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:32
Амвросий написав:
Не помню, на финанс.уа помоему новость была.
А у вас есть сомнения в этом?
Да. При всё том не очень хорошем мнении о журналистах синего сайта которое у меня сложилось я не допускаю мысли что они будут постить настолько откровенный бред.
Амвросий написав:
Можете привести пример хоть одного случая когда полицейского или чиновника за превышение скорости оштрафовали?
А ты можешь привести примеры того когда система зафиксировала превышение, но штраф выписан не был?
Mind the gap.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:48
vitaliy_berdinskikh написав:
А ты можешь привести примеры того когда система зафиксировала превышение, но штраф выписан не был?
Нет конечно, потому что система видеофиксации работает непрозрачно. И сделано это специально для того чтобы прятать нарушения чиновников, полиции и мажоров, которые случайно всетаки были зафиксированы. Например если номер по какой-то причине неправильно был распознан или забыли зарегистрировать в списке номеров которые нельзя фиксировать.
Вот например, если известно что на каком-то перекрестке висит эта система и ктото увидел как машина полицейского патруля или крутого чиновника грубо нарушила ПДД, есть ли возможность проверить - было зафиксировано это нарушение? Был ли выписан по нему штраф и был ли уплачен?
Такой возможности нет. На сайте проверки наличия фиксации нарушения по номеру нужно ввести как минимум какой-то документ, который узнать нереально.
Потому вся эта система - это из разряда наперстков, кручу-верчу... На кого надо на того и выписывают, а на кого нельзя, на того и не выпишут.
Я как-то специально запомнил номер мажора, который грубо нарушал правила, хотел проверить есть ли на нем зафиксированные нарушения. Потому что при той езде, которую он практикует, нарушений у него не может не быть. Но возможности проверить это как оказалось нет.
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