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Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:54
vitaliy_berdinskikh написав:
Замечательно! Коммунальщики должны были проигнорировать состояние сетей и то что жители моего и соседних домов могли остаться зимой не только без воды, но и без отопления. Всё ради того чтобы олени могли проехать не только по параллельной соседней улице, но и по моей. Шедевр водятловской логики.
Только неадекват может одобрять халтуры коммунальщиков, которые неделями копают то, что должны сделать за считанные дни.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:58
vitaliy_berdinskikh написав: Амвросий написав:
А пока видеофиксация штрафует только простых смертных, игнорируя нарушения чиновников, мажоров и полиции
Что за бред?
Когда видеофиксацию вводили в новостях об этом писали - на полицию, чиновников и мажоров видеофиксация реагировать не будет, т.к. их номера отмечены соответствующим образом в базе.
Или вы думаете что кого-то из полиции или чиновников оштрафуют за нарушение правил? Вы сами-то в это верите? Да их даже при наличии железобетонных доказательств никто трогать не будет
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:10
Амвросий написав:
Когда видеофиксацию вводили в новостях об этом писали - на полицию, чиновников и мажоров видеофиксация реагировать не буде
Кто писал, Аваков?
Амвросий написав:
Вы сами-то в это верите?
Мы тут меряемся своими верами? Православие против католицизма, ислам против буддизма?
Mind the gap.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:16
vitaliy_berdinskikh написав:
Кто писал, Аваков?
Не помню, на финанс.уа помоему новость была.
А у вас есть сомнения в этом? Можете привести пример хоть одного случая когда полицейского или чиновника за превышение скорости оштрафовали?
Только не говорите что они не нарушают, просто проедьтесь по городу и понаблюдайте. Именно они и есть самые злостные нарушители ПДД.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:32
Амвросий написав:
Не помню, на финанс.уа помоему новость была.
А у вас есть сомнения в этом?
Да. При всё том не очень хорошем мнении о журналистах синего сайта которое у меня сложилось я не допускаю мысли что они будут постить настолько откровенный бред.
Амвросий написав:
Можете привести пример хоть одного случая когда полицейского или чиновника за превышение скорости оштрафовали?
А ты можешь привести примеры того когда система зафиксировала превышение, но штраф выписан не был?
Mind the gap.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:48
vitaliy_berdinskikh написав:
А ты можешь привести примеры того когда система зафиксировала превышение, но штраф выписан не был?
Нет конечно, потому что система видеофиксации работает непрозрачно. И сделано это специально для того чтобы прятать нарушения чиновников, полиции и мажоров, которые случайно всетаки были зафиксированы. Например если номер по какой-то причине неправильно был распознан или забыли зарегистрировать в списке номеров которые нельзя фиксировать.
Вот например, если известно что на каком-то перекрестке висит эта система и ктото увидел как машина полицейского патруля или крутого чиновника грубо нарушила ПДД, есть ли возможность проверить - было зафиксировано это нарушение? Был ли выписан по нему штраф и был ли уплачен?
Такой возможности нет. На сайте проверки наличия фиксации нарушения по номеру нужно ввести как минимум какой-то документ, который узнать нереально.
Потому вся эта система - это из разряда наперстков, кручу-верчу... На кого надо на того и выписывают, а на кого нельзя, на того и не выпишут.
Я как-то специально запомнил номер мажора, который грубо нарушал правила, хотел проверить есть ли на нем зафиксированные нарушения. Потому что при той езде, которую он практикует, нарушений у него не может не быть. Но возможности проверить это как оказалось нет.
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Амвросий
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 00:49
Амвросий написав:
Нет конечно, потому что система видеофиксации работает непрозрачно.
Но это не мешает тебе быть твердо уверенным что там существует список номеров всех чиновников Украины не попадающих под штрафы.
Амвросий написав:
И сделано это специально для того чтобы прятать нарушения чиновников, полиции и мажоров, которые случайно всетаки были зафиксированы.
Почему же в европейских странах и странах Северной Америки где точно так же нельзя узнать о чужом штрафе - штрафы выписываются всем, а не только реднекам и неграм?
А раз ты такой ратующи за открытость ты готом к тому что вся информация по банковским счетам станет публично доступной - ведь закрытость этой системы точно так же можно использовать для коррупции. Хотя это вопрос риторический.
Mind the gap.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:03
В Киевской области уже останавливают без повода)))
Типа уже имеют право,после первого чтения!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:49
vitaliy_berdinskikh написав:
Но это не мешает тебе быть твердо уверенным что там существует список номеров всех чиновников Украины не попадающих под штрафы.
Обращал внимание на некоторые резонансные случаи, где чиновник или полицейский совершали не просто нарушения, а серьёзные преступления. И видел чем это заканчивалось. Всегда это заканичивалось ничем. Отсюда и такая твердая увернность.
vitaliy_berdinskikh написав:
Почему же в европейских странах и странах Северной Америки где точно так же нельзя узнать о чужом штрафе - штрафы выписываются всем, а не только реднекам и неграм?
Не знаю всех нюансов, поэтому спорить не буду, но информация по нарушениям ПДД там вроде открытая. Возможно не все открыто или есть какие-то особенности, но в том что это нельзя узнать вы точно не правы.
vitaliy_berdinskikh написав:
А раз ты такой ратующи за открытость ты готом к тому что вся информация по банковским счетам станет публично доступной - ведь закрытость этой системы точно так же можно использовать для коррупции. Хотя это вопрос риторический.
Вообщето вы путаете открытость информации по госслужащим и по частным лицам. Для госслужащих открытость полной информации по банковским счетам считаю должна быть априори. Для частных лиц такая информация считаю не должна быть доступна никому кроме самого банка.
Любой госслужащий или чиновник должен быть под микроскопом - вся информация о его финансах, источниках дохода, имуществе, связях - все это должно быть в открытом доступе. Если не хочешь чтобы это было в открытом доступе, не иди работать госслужащим, я так считаю.
Но подозреваю, по сути по частным лицам эта информация и так уже открыта, кому нужно могут её получить. Возможно пока не по всем банкам. По крайней мере у госслужащих доступ к такой информации вроде бы есть.
По сути, можно считать, что на сегодняшний день банковской тайны уже не существует. По крайней мере я бы не надеялся на её существование.
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Амвросий
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