Відеофіксація ПДР: водіям обіцяють нові сюрпризи на дорогах

Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:49

vitaliy_berdinskikh написав: Но это не мешает тебе быть твердо уверенным что там существует список номеров всех чиновников Украины не попадающих под штрафы. Но это не мешает тебе быть твердо уверенным что там существует список номеров всех чиновников Украины не попадающих под штрафы.

vitaliy_berdinskikh написав: Почему же в европейских странах и странах Северной Америки где точно так же нельзя узнать о чужом штрафе - штрафы выписываются всем, а не только реднекам и неграм? Почему же в европейских странах и странах Северной Америки где точно так же нельзя узнать о чужом штрафе - штрафы выписываются всем, а не только реднекам и неграм?

vitaliy_berdinskikh написав: А раз ты такой ратующи за открытость ты готом к тому что вся информация по банковским счетам станет публично доступной - ведь закрытость этой системы точно так же можно использовать для коррупции. Хотя это вопрос риторический. А раз ты такой ратующи за открытость ты готом к тому что вся информация по банковским счетам станет публично доступной - ведь закрытость этой системы точно так же можно использовать для коррупции. Хотя это вопрос риторический.

Обращал внимание на некоторые резонансные случаи, где чиновник или полицейский совершали не просто нарушения, а серьёзные преступления. И видел чем это заканчивалось. Всегда это заканичивалось ничем. Отсюда и такая твердая увернность.Не знаю всех нюансов, поэтому спорить не буду, но информация по нарушениям ПДД там вроде открытая. Возможно не все открыто или есть какие-то особенности, но в том что это нельзя узнать вы точно не правы.Вообщето вы путаете открытость информации по госслужащим и по частным лицам. Для госслужащих открытость полной информации по банковским счетам считаю должна быть априори. Для частных лиц такая информация считаю не должна быть доступна никому кроме самого банка.Любой госслужащий или чиновник должен быть под микроскопом - вся информация о его финансах, источниках дохода, имуществе, связях - все это должно быть в открытом доступе. Если не хочешь чтобы это было в открытом доступе, не иди работать госслужащим, я так считаю.Но подозреваю, по сути по частным лицам эта информация и так уже открыта, кому нужно могут её получить. Возможно пока не по всем банкам. По крайней мере у госслужащих доступ к такой информации вроде бы есть.По сути, можно считать, что на сегодняшний день банковской тайны уже не существует. По крайней мере я бы не надеялся на её существование.