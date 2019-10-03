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Finance.ua: 6 способов узнать
о штрафе за нарушение ПДД

Finance.ua: 6 способов узнать о штрафе за нарушение ПДД
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:12

Finance.ua: 6 способов узнать о штрафе за нарушение ПДД

Пропонуємо до обговорення:
И сэкономить на их оплате
С лета 2020 года в Украине заработала система автоматической фото/видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. С этого момента киевлянам и гостям столицы начали приходить «письма счастья» – уведомления о штрафах. Но они нередко теряются на почте, а если не оплатить штраф вовремя, то его сумма удвоится. С другой стороны, если сделать это в 10-дневный срок, то сумма наоборот будет вполовину меньше. Поэтому мы перечислили 6 способов узнать о своих штрафах заранее и сэкономить на их оплате.

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D2
 
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