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Finance.ua: 6 способів дізнатися
про штрафи за порушення ПДР

Finance.ua: 6 способів дізнатися про штрафи за порушення ПДР
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:16

Finance.ua: 6 способів дізнатися про штрафи за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
І заощадити на їх оплаті
З літа 2020 року в Україні запрацювала система автоматичної фото/відеофіксації порушень Правил дорожнього руху. З цього моменту киянам і гостям столиці почали надходити «листи щастя» – повідомлення про штрафи. Але вони нерідко губляться на пошті, а якщо не сплатити штраф вчасно, то його сума подвоїться. З іншого боку, якщо зробити це в 10-денний строк, то сума, навпаки, буде наполовину меншою. Тому ми перерахували 6 способів дізнатися про свої штрафи заздалегідь і заощадити на їх оплаті.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:09

После того как вы зарегистрируйтесь в приложениях что б узнать а не выписан ли вам штраф, Вы автоматически будете считаться уведомленными. Поэтому ложите пока на это все болт и живите спокойно. А статьи эти как грибы лохам закидывают чтоб они только прошли регистрацию.
tigr-uu
 
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