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Ціни на срібло б'ють
рекорди: причини і прогнози

Ціни на срібло б'ють рекорди: причини і прогнози
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:50

Ціни на срібло б'ють рекорди: причини і прогнози

Пропонуємо до обговорення:
У липні срібло подорожчало на 34% - це найбільший стрибок за місяць з грудня 1979 року. 4 серпня жовтневий ф'ючерс на дорогоцінний метал досяг $ 2000,6 за тройську унцію, встановивши новий історичний рекорд.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:51

Не тільки в нас дефицит бюджету буде на кінець року. І налякані люди хочуть перечекати ці часи в металі. Бо валюту може качнути як в одну так і в іншу сторону. Питання - що вони будуть робити з цим металом коли в наступному році все відновиться? Туди сюди бігати з тими "злитками" можуть тільки спекулянти.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:57

Re: Ціни на срібло б'ють рекорди: причини і прогнози

  RO41m написав:Питання - що вони будуть робити з цим металом коли в наступному році все відновиться?
Кому не горит под "паркет" остальные продавать побегут...
PS Жалко что у Нафтогаза "газовый запас" перепродать третьим лицам нельзя((...
Джон
 
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