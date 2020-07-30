А також індексація пенсії для всіх і впровадження фантомних патрулів.
Дивися повний текст День фінансів, 5 серпня: шерифи замість дільничних, визначення \"елітності\" авто, ціни на газ у серпні.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:58
День фінансів, 5 серпня: шерифи замість дільничних,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 5 серпня: шерифи замість дільничних, визначення \"елітності\" авто, ціни на газ у серпні.
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:58
дільничий занадто дрібна одиниця, щоб суттєво змінити ситуацію
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