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День фінансів, 5 серпня:
шерифи замість дільничних,...

День фінансів, 5 серпня: шерифи замість дільничних,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:58

День фінансів, 5 серпня: шерифи замість дільничних,...

Пропонуємо до обговорення:
А також індексація пенсії для всіх і впровадження фантомних патрулів.

Дивися повний текст День фінансів, 5 серпня: шерифи замість дільничних, визначення \"елітності\" авто, ціни на газ у серпні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:58

дільничий занадто дрібна одиниця, щоб суттєво змінити ситуацію
https://petition.president.gov.ua/petition/102368
svyatoslav_hromyak
 
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